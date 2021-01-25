Vaka sayıları hızla arttı! THY uçuşları durdurma kararı aldı

İsrail, son dönemde artış gösteren koronavirüs vaka sayıları nedeni ile tüm uluslararası uçuşlarını ay sonuna kadar askıya aldığını açıklamıştı.

31 Ocak'a kadar geçici olarak durduruldu

Türk Hava Yolları da (THY), İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların 26 Ocak’tan 31 Ocak’a kadar geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Söz konusu açıklama THY'nin resmi twitter hesabından yapıldı:

Yeni tip koronavirüsü engelleyemiyorlar

Önceki gün İsrail yetkilileri tarafından açıklamada yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış yeni bir türünün ortaya çıktığı ve hızla yayıldığı bildirilmişti.