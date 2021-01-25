Vaka sayıları hızla arttı! THY uçuşları durdurma kararı aldı
Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklama ile İsrail'le uçuşların 31 Ocak'a kadar durdurulduğu belirtildi.
İsrail, son dönemde artış gösteren koronavirüs vaka sayıları nedeni ile tüm uluslararası uçuşlarını ay sonuna kadar askıya aldığını açıklamıştı.
31 Ocak'a kadar geçici olarak durduruldu
Türk Hava Yolları da (THY), İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların 26 Ocak’tan 31 Ocak’a kadar geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Söz konusu açıklama THY'nin resmi twitter hesabından yapıldı:
Yeni tip koronavirüsü engelleyemiyorlar
Önceki gün İsrail yetkilileri tarafından açıklamada yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış yeni bir türünün ortaya çıktığı ve hızla yayıldığı bildirilmişti.