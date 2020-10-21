Vaka artışının en fazla görüldüğü 8 il açıklandı
Koronavirüs hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul başta olmak üzere İzmi̇r, Gazi̇antep, Kahramanmaraş, Eski̇şehi̇r, Deni̇zli̇, Adıyaman ve Aydın'da vaka artışı yaşandığını söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında "İzmi̇r, Gazi̇antep, Kahramanmaraş, Eski̇şehi̇r, Deni̇zli̇, Adıyaman, Aydın toplantılarında salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı değerlendirdik. İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım." uyarısında bulundu.