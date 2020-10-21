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Gündem Vaka artışının en fazla görüldüğü 8 il açıklandı
Gündem

Vaka artışının en fazla görüldüğü 8 il açıklandı

Koronavirüs hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul başta olmak üzere İzmi̇r, Gazi̇antep, Kahramanmaraş, Eski̇şehi̇r, Deni̇zli̇, Adıyaman ve Aydın'da vaka artışı yaşandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 23:51:00 -
Vaka artışının en fazla görüldüğü 8 il açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında "İzmi̇r, Gazi̇antep, Kahramanmaraş, Eski̇şehi̇r, Deni̇zli̇, Adıyaman, Aydın toplantılarında salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı değerlendirdik. İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım." uyarısında bulundu.

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