  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Vahşi vaşağı ‘pisi pisi’ diye çağırdı

Köy sakini gördüğü nesli tükenmekte olan vahşi vaşağı "pisi pisi" diyerek çağırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 10:16:08 -
Vahşi vaşağı ‘pisi pisi’ diye çağırdı

Köy sakini gördüğü nesli tükenmekte olan vahşi vaşağı "pisi pisi" diyerek çağırdı.


Yıldızeli ilçesi Kiremitli köyünde fark edilen Vaşak şaşkınlığa neden oldu. İlk kez vaşağı gören köy sakini Uğur Yıldız hemen cep telefonuna sarıldı. Nesli tükenmekte olan ve nadiren görülen vaşağı cep telefonu kamerası ile kaydetti. Şaşkınlık yaşayan Yıldız, Vaşağı "pisi pisi" diyerek çağırması ise dikkat çekti. Yıldız, vaşağın çektiği videosunu sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşım dikkat çekti.


Vaşağı görüntüleyen Uğur Yıldız, köylerinde daha önce vaşak görüldüğünü fakat kayıt altına almak kendilerine nasip olduğunu belirterek, “Köyde traktör ile gezinti yaptığımız esnada bir vaşak fark ettik. Vaşak bizden kaçmadı. Biz yaralı olduğunu düşünerek yardım amaçlı yanına kadar yaklaştık. Bizden kaçmadı fakat traktörden indiğimizde bizden kaçmaya başladı. Bu sevindirici bir olay çünkü biz yaralı olduğunu düşünmüştük. Yaralı olmadığını görünce sevindik. Vaşak daha önce köyümüzde ağabeyim tarafından görülmüş fakat kayıt altına alınamamıştı. Buda bize nasip oldu” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı