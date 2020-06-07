Vahşi Batı'da cesur direniş
Brüksel'de düzenlenen ırkçılık karşıtı gösterilerde Belçika polisi protestocuların üzerine doğru at sürdü.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de, ABD'de polis şiddetiyle yaşamını yitiren siyahi George Floyd için düzenlenen protestoya binlerce kişi katılırken, Belçika polisi bazı noktalarda göstericilere acımasızca davrandı.
Atlı polisler kalabalıkları atla kovaladı. O sırada sandalyede oturan siyahi bir protestocu üzerine hızla gelen polislere aldırmadan yerinde oturmaya devam etti.