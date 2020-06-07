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Dünya

Vahşi Batı'da cesur direniş

Brüksel'de düzenlenen ırkçılık karşıtı gösterilerde Belçika polisi protestocuların üzerine doğru at sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 23:02:00 -

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, ABD'de polis şiddetiyle yaşamını yitiren siyahi George Floyd için düzenlenen protestoya binlerce kişi katılırken, Belçika polisi bazı noktalarda göstericilere acımasızca davrandı.

Atlı polisler kalabalıkları atla kovaladı. O sırada sandalyede oturan siyahi bir protestocu üzerine hızla gelen polislere aldırmadan yerinde oturmaya devam etti.

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Yorumlar

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asim keskin

Mehmed Akif boyusa dememis,medeniyyet dedigin tek disi kalmis canavar
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