  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Vahşi Batı silahlanıyor! Alarm seviyesi: 18,6 milyon kişi silahlandı!
Dünya

Vahşi Batı silahlanıyor! Alarm seviyesi: 18,6 milyon kişi silahlandı!

ABD'de ocak-ekim döneminde 18,6 milyon silah satıldığı bildirildi. Ulusal Atıcılık Sporları Vakfı (NSSF) tarafından yapılan açıklamada ise seçim günü yaklaştıkça insanların silah almak isteklerinin de artığına işaret edilerek, 'Seçim günü yaklaştıkça bu durum daha da netleşti. Bu yıl 6,9 milyon kişi ilk defa silah sahibi oldu.' bilgisi verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 16:12:00 -
Vahşi Batı silahlanıyor! Alarm seviyesi: 18,6 milyon kişi silahlandı!

Small Arms Analytics and Forecasting (SAAF) araştırma şirketi tarafından hazırlanan raporda, ABD'de son dönemde silah satışlarının çok hızlı arttığı vurgulandı.

Rapora göre, son 10 ayda ülkede 18,6 milyon silah satıldı, 2019 yılında toplam 13,9 milyon, 2018'de ise 13,8 milyon silah satışı gerçekleştirildi.

Ülkede, sadece ekim ayında 1,9 milyon silah satıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65 artışı ifade ediyor.

SAAF Baş Ekonomisti Jurgen Brauer, 2020'de ateşli silah satış hızının ABD'de 'en yüksek seviyeye" çıktığına dikkati çekti.

Ulusal Atıcılık Sporları Vakfı (NSSF) tarafından yapılan açıklamada ise seçim günü yaklaştıkça insanların silah almak isteklerinin de artığına işaret edilerek, "Seçim günü yaklaştıkça bu durum daha da netleşti. Bu yıl 6,9 milyon kişi ilk defa silah sahibi oldu.' bilgisi verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat! Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapıyor
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapıyor

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken uzmanlar yüksek volatiliteye karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılar yapıyor...
Ayla bebek kurtarıldı mı? | Ayda Gezgin sağlık durumu
Gündem

Ayla bebek kurtarıldı mı? | Ayda Gezgin sağlık durumu

65. saatte Elif Perinçek’in ardından 91. saatte Ayla Gezgin de enkazdan sağ olarak kurtarıldı. İzmir depreminin 91. saatinde Rıza Bey Apartm..
Fransa'da Türk camisine saldırı: Kesik domuz başları bırakıldı
Dünya

Fransa'da Türk camisine saldırı: Kesik domuz başları bırakıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslümanları hedef göstermesinin ardından, ülkede İslam'a yönelik saldırılar devam ediyor. Son olara..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay