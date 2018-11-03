Vahşetin raporu ortaya çıktı! Ahmet Kural, Sıla'ya kan işetmiş!
Oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edildiğini iddiasıyla savcılığa başvuran şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun ortaya çıkan darp raporuna göre, ünlü şarkıcının idrarında kana rastlandığı ve kafatasına küllük ile vurulduğu belirtiliyor.03 Kasım 2018 Cumartesi 00:59
Ahmet Kural tarafından darp edildiğini iddiasıyla savcılığa başvuran Sıla Gençoğlu'nun darp raporu ortaya çıktı.
Raporda, sanatçının idrarında kana rastlandığı, kafatasında ödem oluştuğu ve vücudu ile yüzünde morluklar olduğu belirtiliyor. Star haber'in ulaştığı raporda, Sıla'nın kafatasına küllük ile vurulduğu da belirtilirken, kafasına, bacaklarına ve kulağına tekme darbesi aldığı da kayda geçirilmiş.
Ahmet Kural özür dilemişti
Ahmet Kural bugün yaptığı açıklamada Sıla başta olmak üzere bütün kadınlardan özür dilediğini belirtirken Sıla dün yaptığı açıklamada, "Hiçbir ceza yaşadığım kabusu hayatımdan silmeyecek" ifadesini kullanmıştı.
YORUM YAZ