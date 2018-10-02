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Vahşeti, mahkemede büyük bir soğukkanlılıkla anlattı

Bolu'da, 17 yaşındaki Burak Altuntaş'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini benzinle yakılması olayına karıştığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Fatih A., cinayeti nasıl işlediğini büyük bir soğukkanlılıkla anlattı.

02 Ekim 2018 Salı 14:14
Vahşeti, mahkemede büyük bir soğukkanlılıkla anlattı

Bolu'da, 17 yaşındaki Burak Altuntaş'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini benzinle yakılması olayına karıştığı iddiasıyla tutuklu yargılanan ve mahkemede cinayeti soğukkanlı bir şekilde anlatan Fatih A., cinayeti işlediğini ancak cesedi yakmadığını söyledi.

Olay, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Bolu'nun Doğancı Mahallesi Kavakbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ölümünden bir ay önce İzmit'in Gölcük ilçesinde kaldığı yetiştirme yurdundan firar eden 17 yaşındaki Burak Altuntaş, Bolu'ya gelerek dedesiyle birlikte yaşamaya başladı. Dedesiyle birlikte yaşayan Burak’tan ailesi 1 hafta boyunca haber alamayınca durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Burak Altuntaş’ın cansız bedeni bir menfezin içinde yakılmış halde bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Altuntaş'ı öldürdüğü tespit edilen 24 yaşındaki Fatih A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf eden Fatih A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlk kez hakim karşısında

Olayın ardından Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, tasarlayarak öldürme, çocuğu kasten öldürmek” suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan sanık Fatih Alemdar ilk kez hakim karşısına çıktı. Alemdar, arkadaş olduklarını söylediği Burak Altuntaş'ı nasıl öldürdüğünü anlattığı ifadesinde, “Burak, cinayet gününden önce beni defalarca arayarak morali bozuk olduğunu ve konuşmak istediğini söylemişti. Ben de işim olduğunu söyleyerek geçiştirmiştim. Cinayetin yaşandığı gün, arkadaşlarımla alkol aldıktan sonra evime döndüm. Yanımda yarım şişe alkol kalmıştı. Eşimin telefonundan Burak’ı arayarak görüşelim dedim. Burak’la buluştuğumuzda o da alkollüydü" dedi.

"Ölmeden önce 'özür dilerim' dedi"

Olayın alkol meselesinden yaşandığını anlatan Fatih A., "Bana, 'Benim de 4-5 şişe alkolüm var. Sakladığım yere gidip içelim' dedi. Burak’ın söylediği yere gittiğimizde sakladım dediği alkol şişelerini bulamadık. Ben de çarşıya gidelim ben sana alırım dedim. Bu sırada Burak cebinden bıçak çıkararak, 'benim senin alacağın hiçbir şeye ihtiyacım yok. Geçen sefer kurtuldun, bu kez seni lime lime keseceğim. Eşini de evinden alıp gözünün önünde tecavüz edeceğim' dedi. Burak’ın eşime yönelik sözlerinden sonra cebimdeki içki şişesini yüzüne doğru fırlattım. O şişeden kaçmak için hamle yaptığında yanımda bulunan bıçağı boğazına 2 kez sapladım. Bana ölmeden önce 'özür dilerim' dedi. Ben de ona, 'değdi mi şimdi?' dedim ve olay yerinden ayrıldım” ifadelerini kullandı.

"Ben öldürdüm ama cesedi yakmadım"

Burak.’ı bıçakladıktan sonra görünmeyecek bir yere taşırken ikisinin beraber dere kenarına yuvarlandığını söyleyen sanık Fatih A., “Ben Burak’ı yuvarlandığımız yerde bırakarak eve gittim. Üzerimdekileri çıkararak sobada yaktım. Burak’ı menfeze kimin götürdüğünü ve yaktığını bilmiyorum. Ben öldürdüm ama cesedi yakmadım” şeklinde konuştu.

Mahkeme, tanıkların dinlenmesi ve eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 14:14
  1. Bolu
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