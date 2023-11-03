Vahşet üstüne vahşet! Ambulans konvoyundan sonra şimdi de okulu vurdular
Şifa Hastanesi'nin ön kısmında yaralı Gazzelileri taşıyan ambulans konvoyunun ardından şimdi de sivillerin sığındığı BM'ye ait okulu vurdu. Saldırıda çok sayıda sivil masum hayatını kaybetti.
Katil İsrail, dünyanın gözleri önünde 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği insanlık dışı saldırılara her geçen dakika yenilerini ekliyor.
Katillerin ordusu, ayrım gözetmeksizin okul, hastane, sivil yerleşim yerlerini vuruyor.
Siyonistler akşam saatlerinde Şifa Hastanesi’nde ambulans konvoyuna düzenlediği saldırının ardından Gazze Şeridi’nde Birleşmiş Milletler’e bağlı sivillerin sığındığı bir okulu bombaladı.
Usame Bin Zaid Okulu'na düzenlenen saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtilirken, henüz can kaybına ilişkin net bir açıklama yapılmadı.