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Yaşam Vahşet! Önce arkadaşını öldürdü sonra intihar etti
Yaşam

Vahşet! Önce arkadaşını öldürdü sonra intihar etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ev arkadaşını tabancayla vurarak öldüren genç adam, aynı silahla intihar ederek hayatına son verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 23:09:00 -
Vahşet! Önce arkadaşını öldürdü sonra intihar etti

Denizli’de ev arkadaşını tabancayla vurarak öldüren genç, aynı silahla kendi canına kıydı. Silah seslerinin ardından apart dairesine pencereden giren polisler, iki gencin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir apart dairesinde birlikte kalan Ömer Erbay (29) ile Okan Oruç (33) isimli iki arkadaşlar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Okan Oruç, tabancayla Ömer Erbay’a ateş ederek öldürdü. Olayın şokunu atlatamayan Okan Oruç, yakın arkadaşlarına “çok üzgün olduğu ve intihar edeceğine” dair bir mesaj attı. Daha sonra apart dairesinden ikinci bir silah sesi geldi. Silah sesini duyanlar şüphelenerek durumu polise ihbar etti.

Kapı açılmayınca pencereden girildi

Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı çalıp açan almayınca itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine çağırıldı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla pencereden içeriye giren polis ekipleri, iki gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Okan Oruç’un ev arkadaşını öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar ettiği belirlendi.

Savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından iki gencin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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