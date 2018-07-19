0553 313 94 23

Vahşet! Hamile kadını döve döve öldürdü!

Gaziantep'te 7 aylık hamile bir kadının, dini nikahlabirlikte yaşadığı kişi tarafından darbedilerek öldürüldüğü iddia edildi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 13:57
Vahşet! Hamile kadını döve döve öldürdü!

İddiaya göre, Aysel Kurt (23) ile dini nikahla birlikte yaşadığı İ.Ç. arasında, Esentepe Mahallesi'ndeki evlerinde dün akşam henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İ.Ç'nin tartışma sırasında Kurt'u darbetmesi üzerine devreye giren yakınları, çifti sakinleştirip evden ayrıldı. Sabah saatlerinde Aysel Kurt'u kontrol etmek üzere yeniden eve gelen İ.Ç'nin yakınları kadını yarı baygın buldu.

Özel bir araçla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Kurt, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının 7 aylık hamile olduğu ve bebeğinin de kurtarılamadığı öğrenildi.

Kurt'un ölümü üzerine İ.Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Aysel Kurt'un ölüm nedeni, otopsinin ardından kesinleşecek.

Cenazeyi teslim almak üzere Adli Tıp Kurumuna gelen Aysel Kurt'un babası Vakkas Kurt, gazetecilere, dün akşam üzeri eşiyle kızını evinde ziyaret ettiğini söyledi.

Kızının yorgun olduğunu gözlemlediklerini savunan Kurt, "Bir çocukları vardı, hem de hamileydi. Bize sabah ölüm haberi geldi. Şok geçirdim. Kızıma bizden sonra ne yaptılar bilmiyorum. Tek sağlık sorunu mide problemiydi, başka bir şey yoktu. Herkes uyardı, 'Akıllı olun, kavga etmeyin.' diye ama sabah bize kalbi durmuş diye haber geldi." dedi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 13:57
  1. hamile kadın
  2. cinayet
  3. Gaziantep

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazze sınırındaki gösterilerde 142 Filistinli şehit edildi
    1. Gazze sınırındaki gösterilerde 142..
    2. Pastaneciler kralı FETÖ'den gözaltında
    3. "Cumhur ittifakı" komisyonlarda da..
    4. Vahşet! Hamile kadını döve döve öldürdü!
    5. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne..
    6. Selin Sayek Böke adaylık iddialarını..
    7. Facebook'tan 'Yahudi soykırımı'..
    8. İngiltere'den OHAL'in kaldırılmasına..
    9. Adnan Oktar son kez görüntülendi
    10. Resmen duyurdular! Beşiktaş ve..
    11. Bursluluk sınavı sonuçları 2018 7 sınıf
    12. Bursluluk sınavı sonuçları 2018 6 sınıf
    13. Taksim Camii'nin minaresi yükselmeye..
    14. Leyla'nın katili Mehmet Aydemir ne..
    15. Ziyaret turu başlıyor! İşte Başkan..
    16. Oktar Babuna için toplanan kanlara ne..
    17. Sahibinden bedelli için kelepir..
    18. Minik Leyla'nın amcası tutuklandı
    19. Artık Türk silahı kullanacaklar!..
    20. Akın İpek yakalandı mı? Akın İpek..
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!
    Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Tansu Çiller: Çok ciddi bir ekonomik kriz...
    Tansu Çiller: Çok ciddi bir ekonomik kriz...