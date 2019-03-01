Vahşet! Hamile kadın 25 yerinden bıçaklandı
Edirne'de, bir hamile kadın eşi tarafından 25 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.01 Mart 2019 Cuma 21:57
Edirne'de hamile kadın eşi tarafından 25 yerinden bıçaklandı.
Alınan bilgiye göre, Menzilahir Mahallesi'nde yaşayan S.Z, iddiaya göre, eşi A.Z'yi kendisini aldattığı bahanesiyle bıçakladı ve olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi devam eden A.Z'nin 25 yerinden bıçaklandığı belirlendi.
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