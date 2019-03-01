Vahşet! Hamile kadın 25 yerinden bıçaklandı Edirne'de, bir hamile kadın eşi tarafından 25 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de hamile kadın eşi tarafından 25 yerinden bıçaklandı. Alınan bilgiye göre, Menzilahir Mahallesi'nde yaşayan S.Z, iddiaya göre, eşi A.Z'yi kendisini aldattığı bahanesiyle bıçakladı ve olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden A.Z'nin 25 yerinden bıçaklandığı belirlendi.

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