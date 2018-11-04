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Vahşet! Bekçi köpeğini av tüfeğiyle öldürdü

Balıkesir Ayvalık'ta yaşayan bir adam, ağılına girip kuzularına zarar verdiğini iddia ettiği yakındaki fabrikanın bekçi köpeğini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

04 Kasım 2018 Pazar 16:55
Vahşet! Bekçi köpeğini av tüfeğiyle öldürdü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde H.A., yakındaki fabrikanın bekçi köpeğini, ağılına girip kuzularına zarar verdiği iddiayasıyla ruhsatlı av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Fabrika sahipleri, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 16:55
  1. Balıkesir
  2. Ayvalık
  3. Hayvanlara şiddet
  4. köpeği av tüfeğiyle öldürdü

YORUM YAZ

  • fahrifahri53 dk önce
    Herşeye vahşet diye başlık atıyorsunuz, peki o köpek kuzuları parçalarken vahşet değil mi? Bekçi köpeği bağlı olur, sahibi sahip çıkması gerekir, ne işi var sağda solda? Benim gözüm gibi baktığım 2 horozumu bahçeye girip telleri açıp köpek parçaladı, kanları sağa sola fışkırmıştı o vahşet değil mi? O bir it insan değil, adam malını korumuş vahşet filan değil. Adam gibi haber yapın!
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