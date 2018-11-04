Vahşet! Bekçi köpeğini av tüfeğiyle öldürdü
Balıkesir Ayvalık'ta yaşayan bir adam, ağılına girip kuzularına zarar verdiğini iddia ettiği yakındaki fabrikanın bekçi köpeğini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.04 Kasım 2018 Pazar 16:55
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde H.A., yakındaki fabrikanın bekçi köpeğini, ağılına girip kuzularına zarar verdiği iddiayasıyla ruhsatlı av tüfeği ile vurarak öldürdü.
Fabrika sahipleri, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.
YORUM YAZ