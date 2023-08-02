Vahşet! Anne ile erkek arkadaşının 10 aylık bebeğe yaptıkları kan dondurdu... Okuduklarınıza inanamayacaksınız!

İngiltere'de on aylık bir bebeğin istismarı ile ilgili açılan davada ortaya çıkanlar kan dondurdu. Anne ve üvey babanın çocuk hakkında yaptığı istismar hakkında şaka yaptığı da belirlendi.

Jacob adındaki bebek evlerinde ölü bulundu. Bebekte yapılan araştırmada 39 kaburga kırığı, 19 görünür morluk ve iç organlarda yaralanma tespit edildi.

Daily Mail'in haberine göre, 33 yaşındaki anne ile gayrieşru ilişki yaşadığı adam, haklarında açılan davada jüri tarafından dört gün süren bir değerlendirmenin ardından cinayet ve çocuk istismarından suçlu bulundu.

Günlerce acı çektiği belirlendi

Jacob'un kemikleri kırıldığında annenin herhangi bir aşamada tıbbi yardım istemediği ortaya çıktı. Savcı, ikisinin de bebeğin acı çektiği dönemlerde bebeğe yardımcı olmadığını açıkladı.

"Bebek çamaşır suyu içip temizlenmeli"

Anne ile üvey baba arasındaki mesajlaşmalarda bebekten 'şeytan' diye bahsettikleri ve rahatsız edici birçok konuşmaya yer verildiği belirlendi. İkilinin bebeğin çamaşır suyu içip temizlenmesi gerektiğine dair mesajları da kan dondurdu.

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Kaynak: Akşam