Vahşet anının ses kayıtları yayınlansın!

yeniakit.com.tr Dünya, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda vahşice öldürülmesini konuşmaya devam ederken, cinayetin üzerindeki sis perdesi halen kalkmadı. Dünya medyası cinayet anına ait ses kaydının Türk emniyetinin elinde olduğunu iddia ederken, Yeni Şafak gazetesi de dünkü nüshasında cinayet anına ait konuşmalara yer verdi.

“Yeni Şafak vahşetin ses kaydına ulaştı: Cemal Kaşıkçı işkenceyle katledildi” başlığıyla yayınlanan haberde şu ifadeler kullanıldı:

“Yeni Şafak, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’ndaki vahşi cinayetin ses kaydına ulaştı. Konsolosluğa belge için gelen Cemal Kaşıkçı’ya korkunç işkenceler yapıldığı belirlendi. Sorgu sırasında Cemal Kaşıkçı'nın önce parmakları koparıldı ardından kafası kesilerek öldürüldü. Kayıtların birinde apar topar Riyad’a kaçan Başkonsolos Muhammed Uteybi, ‘Bu olayı dışarıda yapın. Benim başımı belaya sokacaksınız’ diyor. Cevap ‘Yaşamak istiyorsan sus!’ oluyor.”

Sınırı aşan eleştiriler

Gazetenin haberi yayınlaması sonrası, sosyal medyada haberin doğruluğu konuşulmaya başlandı. Ses kayıtlarının sadece metin olarak sunulması soru işaretlerine neden olurken sosyal medyada sınırı aşan eleştirilerin de yapıldığı gözlemlendi. Sosyal medya kullanıcıları yayınlanan metinleri konuşurken, ses kaydının halen ortaya çıkmaması kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Kamuoyunda, Yeni Şafak’ın bu haberde bahsettiği ses kaydını yalnızca metin olarak değil, ses dosyası olarak yayınlayıp yayınlamayacağı merak konusu oldu.