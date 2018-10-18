0553 313 94 23

Vahşet anının ses kayıtları yayınlansın!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın “öldürüldüğüne” dair ses kaydına ulaştığını iddia eden Yeni Şafak, haberi sadece metin olarak sundu, ses dosyası yayınlamadı. Kamuoyunda, kayıtların ses dosyası olarak yayınlanmaması kafalarda soru işaretine neden olurken, ses kayıtlarının yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.

18 Ekim 2018 Perşembe 16:36
Vahşet anının ses kayıtları yayınlansın!

 yeniakit.com.tr Dünya, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda vahşice öldürülmesini konuşmaya devam ederken, cinayetin üzerindeki sis perdesi halen kalkmadı. Dünya medyası cinayet anına ait ses kaydının Türk emniyetinin elinde olduğunu iddia ederken, Yeni Şafak gazetesi de dünkü nüshasında cinayet anına ait konuşmalara yer verdi.

Yeni Şafak vahşetin ses kaydına ulaştı: Cemal Kaşıkçı işkenceyle katledildi” başlığıyla yayınlanan haberde şu ifadeler kullanıldı:

Yeni Şafak, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’ndaki vahşi cinayetin ses kaydına ulaştı. Konsolosluğa belge için gelen Cemal Kaşıkçı’ya korkunç işkenceler yapıldığı belirlendi. Sorgu sırasında Cemal Kaşıkçı'nın önce parmakları koparıldı ardından kafası kesilerek öldürüldü. Kayıtların birinde apar topar Riyad’a kaçan Başkonsolos Muhammed Uteybi, ‘Bu olayı dışarıda yapın. Benim başımı belaya sokacaksınız’ diyor. Cevap ‘Yaşamak istiyorsan sus!’ oluyor.

Sınırı aşan eleştiriler

Gazetenin haberi yayınlaması sonrası, sosyal medyada haberin doğruluğu konuşulmaya başlandı. Ses kayıtlarının sadece metin olarak sunulması soru işaretlerine neden olurken sosyal medyada sınırı aşan eleştirilerin de yapıldığı gözlemlendi. Sosyal medya kullanıcıları yayınlanan metinleri konuşurken, ses kaydının halen ortaya çıkmaması kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Kamuoyunda, Yeni Şafak’ın bu haberde bahsettiği ses kaydını yalnızca metin olarak değil, ses dosyası olarak yayınlayıp yayınlamayacağı merak konusu oldu.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 16:36
  1. İstanbul
  2. CEmal Kaşıkçı
  3. yeni şafak

YORUM YAZ

  • karamanlıkaramanlı51 dk önce
    kesin delil ortaya çıkartırsan, yarın olayı nasıl kapatacan. büyükada ve papaz ajan iddiaları gibi, sonradan kıvırma payı bırakmak için somut delil yok. yenişafak ve a haber .........
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Karlov'un katili Altıntaş'ın 'mahrem abisi' hakim karşısında
  1. Karlov'un katili Altıntaş'ın 'mahrem..
  2. Katkı maddelerinin zararını biliyor..
  3. Japonya'dan Rusya'ya 3'üncü protesto..
  4. Kaçak avcıya, 4 sakarmeke için 5 bin..
  5. Çorum'da tefeci operasyonu! 7 kişi..
  6. Bu testle kalp hastalığına yakalanma..
  7. Siirt'te tarihi eser operasyonu
  8. Kaşıkçı olayı, petrol fiyatlarını..
  9. Havalimanında nefes kesen operasyon!..
  10. Rusya'dan ABD'ye: Bu ticaret savaşı..
  11. Galatasaray'da deprem! Yıldız oyuncu..
  12. Aktardan tavsiyeler
  13. 29 yaşındaki genç, yalnız yaşadığı..
  14. Avustralya Gizli Servisi Başbakanı..
  15. Cam temizleyici yerine...
  16. Hayatlarında ilk kez drone gören..
  17. Bilal Erdoğan: Neslimizi koruyacak..
  18. İznik’te korumaya alınan alanda 1..
  19. Makineye kolu sıkıştı, elinde..
  20. Maradona Putin ile görüşmeyi reddetti!..
Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

Günün Karikatürü

18 Ekim 2018
İşsizlik maaşı alma şartı?
İşsizlik maaşı alma şartı?
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı