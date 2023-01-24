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Yerel Vahşet! 2 çocuk annesi kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Yerel

Vahşet! 2 çocuk annesi kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu

Hakkari'de 2 çocuk annesi kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 22:47:00 -
Vahşet! 2 çocuk annesi kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu

Hakkari'de 2 çocuk annesi kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Olay, akşam saat 18.00 sıralarında Bulak Mahallesi Kayacan Caddesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi M.C. evinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Evde bulunan kocası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İfadeleri için karakola götürüldüler

Polis ile birlikte olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay ile ilgili kocası ve yanında bulunan 2 kişinin ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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