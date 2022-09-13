'Vahdettin hain mi?' İşte Ortaylı'nın verdiği cevap

Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Yazar Murat Bardakçı'nın konuk olduğu Habertürk TV'de Sultan Vahdettin tartışıldı.

Teke Tek programının sunucusu Fatih Altaylı, Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya 'Vahdettin hain mi?' sorusunu yöneltti.

İşte Ortaylı'nın cevabı:

"Böyle bir soru tartışılmaz, "tahta geçtiği zaman bugün bomba atmazlar" diyor. İngilizler monarşiye saygı duyduğu için bugün top atmazlar diyor. Vahdettin İngiliz lisanını bilmez. Hainlik diye bir şey yok. Vahdettin Batı dillerini bile bilmiyor. Çok iyi İslam kültürüne hakimdir. Tahta çıktığı gün Haydarpaşa'da depoları vuruyor İngilizler. Damat Ferit budala bir adamdır. Şunu söylüyor, "İngilizler bizi sever diyor." Rıza Nur gibi insanlar İngilizleri istemiştir. Büyük bir aptallıktır bu.