Vah Yılmaz Özdil vah! O isim böyle duyurdu

Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, bugüne kadar Tayyip Erdoğan'a etmedik hakaret bırakmayan, ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirince, önce elinden mikrofonu, sonra da kalemi alınan Yılmaz Özdil'in "acıklı hikayesini" köşesine taşıdı.

"On bin liraya kitap satsa gık çıkarmadan koşa koşa satın alacak kitlesi bir gecede unutuverdi Özdil'i. CHP'li diğer yazar çizerler Kemal Kılıçdaroğlu'nun hışmından korkup ağızlarını açamadılar" diyen Güler, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar sadece Erdoğan'ı yazdı.

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Ağzını her açtığında Erdoğan'ı eleştirdi.

Kaleminden küfür ve hakaret damladı!

Sayısız iftira attı!

Alay etme cüretinde bulundu.

Ama 'diktatör' dedi, diyebildi!

Erdoğan'ın yönettiği ülkede özgür olmadığını iddia etti.

Ama yazabildi, konuşabildi.

Kışkırtabildi!

Bu sayede kendi mahallesinin en çok okunan, kazanan, itibar gören yazarı oldu. Öylesine sevildi ki 'Atatürk leblebiyi şöyle havaya atardı, böyle yerdi'yi anlattığı kitabını iki bin beş yüz liradan kitlesine iteledi.

Milyonlar kazandı.

CHP'li belediyeler o kitaplardan on binlerce satın aldı.

Yaklaşık bir buçuk milyon dolara Bodrum Bitez'de villa aldı. Bugünün parasıyla yaklaşık 28 milyon lira. İmara aykırılıklar barındıran villa İMAR BARIŞI'ndan nasiplendi! 142 metrekare 310 metrekareye ulaştı, tarihe 'denize yürüyen villa' olarak geçti.

Kitlesi bunu bile alkışladı.

Artık özgüven patlaması yaşıyordu. 'Uğur Abi' dediği Uğur Dündar'a daldı. Dündar'ı kirli ticari ilişkiler içinde olmakla suçladı. Sonra araya birileri girdi konu kapatıldı.

Ama Yılmaz Özdil yazmaya, konuşmaya devam etti.

Ta ki 'Erdoğan'ı Kılıçdaroğlu ile yenemezsiniz' deyinceye kadar.

'Masayı Meral Akşener dağıtmadı' dedi.

'Kılıçdaroğlu kazanamaz' demeye çalıştı.

Önce elinden mikrofonunu, sonra da kalemini aldılar.

Konuşamaz yazamaz hale getirdiler.

O da 'ne kadar haklı olduğumu çok yakında anlayacaksınız' diyerek villasına çekildi. Mensubu olduğu CHP'nin henüz cumhurbaşkanı adayı olan genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hışmına uğradı. Partisi zarar görmesin diye konuşmama kararı aldı Türkiye'nin objektif ve tarafsız yazarımız!!!

On bin liraya kitap satsa gık çıkarmadan koşa koşa satın alacak kitlesi bir gecede unutuverdi Özdil'i. CHP'li diğer yazar çizerler Kemal Kılıçdaroğlu'nun hışmından korkup ağızlarını açamadılar.

Meral Akşener 'bu da geçer yahu' diyerek cılız bir destek verdi. 'Kahrolsun istibdad' diyemedi!

Bu da geçer? Ne zaman? Kılıçdaroğlu kaybettiği zaman!

Yılmaz Özdil'e bunu yapan Allah muhafaza iktidara gelse bu millete neler yapmaz!

Geçecek!

İki ay tatil yapsın Özdil! İki ay sabretsin.

Sonra yine yakın geçmişte olduğu gibi özgürce yazıp çizebilecek.

O değil de Özdil'in başına gelenleri görüp de ağzını açmayan ama her fırsatta 'özgürlük' naraları atan dümenciler!

Ne o küçük dilinizi mi yuttunuz?"