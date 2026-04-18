  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Balıkesir'de "ballı" ihale skandalı: 22 milyonluk gıda alımı Ağrı'daki bakkala gitti
Gündem

Balıkesir'de "ballı" ihale skandalı: 22 milyonluk gıda alımı Ağrı'daki bakkala gitti

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Balıkesir'de "ballı" ihale skandalı: 22 milyonluk gıda alımı Ağrı'daki bakkala gitti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde CHP'li Ahmet Akın yönetiminin imza attığı "Kent Mutfakları" ihalesi, akıllara durgunluk veren bir skandalı ortaya çıkardı. Belediyenin ihtiyaç duyduğu et ve süt ürünleri için açılan 22 milyon liralık dev ihalenin, Balıkesir’deki yüzlerce yerel üretici dururken bin 550 kilometre uzaklıktaki Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde küçük bir mahalle bakkalına verildiği belgelendi.

2025 yılı denetim raporlarına yansıyan bilgilere göre, Haziran 2025'te gerçekleştirilen kırmızı et, süt, yoğurt ve peynir alım ihalesi, Ağrı’da faaliyet gösteren "Polat Ticaret" isimli bir bakkal dükkânına verildi. Balıkesir gibi Türkiye'nin hayvancılık ve süt merkezi olan bir ilde, gıda alımının İran sınırındaki bir ilçeden ve üstelik küçük bir bakkal üzerinden yapılması büyük tepki çekti.

"Bakkalın olduğu binayı satsanız 22 milyon etmez"

Skandalı belediye meclis gündemine taşıyan AK Partili Meclis Üyesi Avukat Birol Şahin, durumun izah edilemez olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir et ve sütün membaıdır. Ayran derseniz Susurluk, peynir derseniz Gönen, et derseniz en lezzetlisi buradadır. Ancak ne hikmetse bu ürünler Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinden geliyor. İhaleyi alan firmanın adresine internetten baktığınızda karşınıza bir mahalle bakkalı çıkıyor. Bu bakkalın bulunduğu binayı komple satsanız 22 milyon TL etmez. Bu bakkal bu kadar ürünü nasıl tedarik edecek?"

İBB'deki "Muşlu bakkal" yönteminin aynısı

Balıkesir'de patlak veren bu skandal, geçtiğimiz dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) yaşanan benzer bir olayı akıllara getirdi. İBB'nin de Kent Lokantaları için 95 milyon liralık şerbetli tatlı ihalesini Muş’taki bir mahalle dükkânına verdiği ortaya çıkmış ve konu yolsuzluk soruşturmalarına konu olmuştu.

Kamuoyunda büyük şaşkınlık yaratan bu "bakkal üzerinden ihale" yönteminin, devletin yetkili kurumları tarafından titizlikle araştırılması bekleniyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23