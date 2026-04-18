Canan Karatay'dan dikkat çeken çıkış: Suyu sakın böyle içmeyin tavsiyesi...
Verdiği beslenme tavsiyeleri ile dikkat çeken İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay''dan çok konuşulacak bir çıkış daha geldi.
''Suyu asla böyle içmeyin'' diyerek uyaran Karatay, çok önemli açıklamalarda bulundu.
Karatay şu dikkat çeken açıklamaları yaptı:
“Sağlıklı olmak için suyun yanında vücuda yeterli hayvansal yağ, protein gidecek. O zaman hastalanmıyoruz. Hastalanmış olsak bile yavaş yavaş hastalıklarımızdan kurtuluyoruz. Yeterli miktarda su için ama bu su sağlıklı su olmalı. Sağlıklı su dediğimiz bildiğiniz alınan şişedeki su değil. Nedir o, yüzde 60 ila 80 arasındaki tuzlu su. Bu oran da yaşa göre değişir. Saf su değil, tuzlu su için.”
“İçi tuz dolu olacak. Dengeli, içi minerallerle dolu su için çünkü bu, vücutta tüm işlevleri görecek. Göz görecek, sinir sistemini rahatlatacak. Aklınıza ne gelirse. İçi mineral dolu tuzlu su olması tüm hücrelerimize yararlı. Onun dışında da yüzde 20 oranında hayvansal protein, bunun yanında da yüzde 19,9 oranında hayvansal yağ olacak.
Bunlar dengeli olarak vücuda arz edildiği zaman hücrelerin toparlandığı görülecek”
