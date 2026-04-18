Bolu'da ahlak sınırlarını zorlayan skandal! “Şoförünün gözü önünde Tanju Özcan’la birlikte olduk” Gülistan Doku soruşturması derinleşiyor! Tunceli eski valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı Bakan Fidan, Batı Trakya'daki Türk azınlığın gönlünü fethetti Pezeşkiyan’dan Trump’a "yapay zeka" cevabı! "İsrail'i güçlü diplomasimizle dize getirdik" İl Milli Eğitim Müdürleriyle görüşen Bakan Tekin: Müsaade etmeyeceğiz Türkiye sınırları aştı: "Erdoğan küresel bir lider, biz de davasının küresel temsilcileriyiz!" Borsa İstanbul'dan tüm zamanların rekoru Diyarbakır korkunç olayla sarsıldı İstanbul’da MHP sancağı altında yeni dönem! 3 teşkilat feshinden sonra flaş toplantı CHP’li belediye iştiraki İZBETON üzerinden yürütülen vurgun davasında kirli çamaşırlar bir bir döküldü
Avrupa Yaptırım derken silah satmaya devam ediyor Siyonist aşığı AB'den göz boyama
Avrupa

Yaptırım derken silah satmaya devam ediyor Siyonist aşığı AB'den göz boyama

Yaptırım derken silah satmaya devam ediyor Siyonist aşığı AB'den göz boyama

Almanya bir yandan katil devlete silah satarken, Macaristan destek verirken Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, 21 Nisan'daki toplantılarında aylar sonra yeniden İsrail'e sözde olası yaptırımları göstermelik olarak ele alacak.

AB dışişleri bakanlarının 21 Nisan'da Lüksemburg’da yapacağı toplantıda, Orta Doğu’daki gelişmeler kapsamında İsrail’e yönelik ticari yaptırımların yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

Toplantının gündemine ilişkin bilgi alınan üst düzey bir AB yetkilisi, "yaptırım seçeneklerinin halen masada bulunduğunu" belirterek, "Salı günü tartışmanın nereye gittiğini göreceğiz." dedi.

AB’nin, iki devletli çözümü temel çerçeve olarak korumaya odaklandığına işaret eden yetkili, Gazze’deki insani duruma yönelik somut yardımlar ile Filistin yönetimine destek sağlanmasının öncelikli olduğunu, aynı zamanda AB’nin elindeki araçlarla siyasi ve insani alanda angajmanını sürdürmek istediğini vurguladı.

Diplomatik kaynaklara göre, önceki toplantılarda da İsrail’e karşı ticari tedbirler alınmasını savunan Belçika, İrlanda, Portekiz, Slovenya ve İspanya, bu konuyu yeniden gündeme taşıyacak ve başka üye ülkeler de destek verecek.

AB Komisyonunun 2025'te hazırladığı tedbirler arasında İsrail’in AB’nin bilim programı Horizon Europe’tan çıkarılması, aşırı sağcı İsrailli siyasetçiler Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir’e ve Batı Şeria’daki şiddetten sorumlu İsrailli yerleşimcilere yaptırımlar yer alıyor.

Tüm bu tedbirler, Ekim 2025'teki ateşkesin ardından rafa kalkmıştı.

Diğer yandan Avrupa Vatandaş Girişimi kapsamında 1 milyonun üzerinde imza toplanarak AB ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması’nın askıya alınması da gündeme taşındı.

Bu tür yaptırımların bir kısmı için üye ülkelerin oy birliği gerekirken, daha önce Viktor Orban liderliğindeki Macaristan hükümeti, bu adımları veto etmişti.

Almanya ve İtalya'nın da tutum değiştirmesi gerekiyor.

Kirli siciliyle Avrupa’nın yeni gözdesi! Demokrasi maskesi takan Peter Magyar'ın karanlık geçmişi
Gündem

Soykırımcı İsrail’e 167 milyon avroluk silah satacak Alman haysiyetsizliği
Avrupa

İsrail çıkışı sonrası tehdit yağdı! İsveçli şarkıcı ölüm mesajları aldığını açıkladı
Dünya

‘Ortaklık Anlaşması askıya alınsın’çağrısı Siyonist İsrail AB’de istenmiyor
Avrupa

Vay vay

Niye şaşırıyorsunuz ki..Başka ne bekliyordunuz. İsrail ABD ve AB nin desteğiyle savaşıyor yoksa israilin gücü mü var. Yaptırım uygulamak diyoruz da biz yaptırım uyguluyor muyuz ki.
Bolu'da ahlak sınırlarını zorlayan skandal! "Şoförünün gözü önünde Tanju Özcan’la birlikte olduk"
Gündem

Kapalı kapılar ardında ifade veren müşteki Öznur Ç., kirli ilişkiler ağını bir bir ifşa etti. Mağdur kadın, CHP'li Belediye Başkanı Tanju Öz..
Faizsiz finansla yükselen Afganistan ekonomisi!
Ekonomi

Prof. Dr. Mete Gündoğan Mirat Haber'de yazdı: Afganistan bugün tarihinin önemli bir eşik noktasında. Yeni yönetim, finans sistemini faizsiz ..
Ali Mahir Başarır’ın ‘Onurlu’ dedikleri karanlık ağdan katliam çıktı: Kahramanmaraş saldırganının kan donduran LGBT ve İncel bağlantıları
Gündem

Kahramanmaraş'ta 10 kişinin ölümüne neden olan ortaokul katliamının faili İsa Aras Mersinli'nin dijital dünyadaki karanlık ilişkileri ve sap..
