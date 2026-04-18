Terör devleti İsrail'in Gazze bilançosu: Ölü sayısı her geçen gün artıyor! Can kaybı 72 bin 549'a yükseldi
Siyonist katil İsrail ordusunun Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü sistematik katliamlarda bilanço ağırlaşıyor. Küresel zorba ABD’nin desteğiyle bölgeyi kan gölüne çeviren işgal güçlerinin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 549’a yükseldi. Sözde özgürlükçü Batı dünyasının sessizliği altında devam eden saldırılarda, enkaz altından çıkarılan her cenaze insanlık dramının boyutlarını bir kez daha gözler önüne seriyor.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 549'a ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'te başlayan saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Açıklamada, son 48 saatte biri enkaz altından çıkarılan 8 Filistinlinin naaşı ile 24 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi.

Buna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 773 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 171 kişinin yaralandığı, 761 kişinin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun nisan ayının başından bu yana kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 196 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 549'a, yaralı sayısının da 172 bin 274’e yükseldiği bildirildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

