  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ezber bozan keşif! Güneş'ten gelen rüzgarlar kontrolden çıkmış olabilir Öfke patlaması yaşayan Arda Güler'i bekleyen ceza! Tarih yazdığı maç sonrası olay O mevkii kontrolden çıkmış olabilir denildi ve esas bomba patlamak üzere! Satılacağı konuşuluyordu... Ezber bozan söylem! O kaleciye tepki yağıyordu ve Baskı yaptı ve Türk devi sessizliğini bozdu... Eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! Canice cinayete ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimi HÜDA PAR: Sözde 'Gazze Barış Kurulu' siyonist soykırıma paravan haline gelmiştir! Tümöre ait DNA parçaları... Likit biyopsi kanser takibinde tedavi sürecinin izlenmesine katkı sağlıyor Dünya mirası Karaca Mağarası ziyarete kapatıldı! Güvenlik tedbirleri devrede
Gündem
5
Yeniakit Publisher
CHP’den siyasi ikiyüzlülük: Cebiroğlu’ndan Sert Tepki: Olaylar Siyaset Üstüdür
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen menfur saldırıların ardından okullarda güvenlik tedbirleri yeniden tartışma konusu oldu. Yaşanan acı olaylar toplumda derin üzüntüye sebep olurken, eğitim kurumlarında güvenlik uygulamalarına ilişkin geçmişteki siyasi tartışmalar da yeniden gündeme taşındı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan menfur saldırılar, eğitim kurumlarında güvenlik önlemlerine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Diğer yandan geçtiğimiz yıllarda okullarda polis güvenliği uygulamalarına karşı çıkan bazı siyasi isimlerin, bugün benzer olaylar sonrası “okullarda neden yeterli güvenlik yok” şeklinde açıklamalar yapması kamuoyunda eleştirilere neden oldu.

1
#1
Tartışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Dijital Birlik Platformu Başkanı Emrah Cebiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçmişte güvenlik uygulamalarına karşı çıkan bazı siyasi aktörlerin bugün farklı bir söylem geliştirmesini eleştirdi. Cebiroğlu, özellikle CHP’nin şovmen Milletvekili Mahmut Tanal başta olmak üzere bu süreçte yer alan bazı isimlerin tutumlarının kamuoyunda soru işaretleri oluşturduğunu ifade etti.

#2
Cebiroğlu, okullarda güvenlik konusunun siyasi tartışmalardan bağımsız değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, yaşanan acı olayların ardından tüm kesimlerin daha sorumlu ve yapıcı bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini vurguladı. Ülkemiz gençleri üzerinden oyunlar oynandığını kaydeden Cebiroğlu, “Epstein olaylarını kapatmak için İran, İsrail, Amerika tiyatrosu sergilendi. Peşinden savaş olayları bitti. İsrail’e yeni bir düşman lazımdı. Bizi tehdit etti, akabinde gereken cevabı aldı. Ardından Telegram gruplarında İsrail bazı bayraklı, bazı ajanlar, bizim çocuklarımızı provoke ederek bu olaylar gerçekleşti. Ki bunlar da belgeli, yani görüyorsunuz. Bunlar siyaset üstü olaylar. Bu olaylardan siyaset çıkarmamamız gerekiyor. Bunlardan ders çıkarmamız gerekiyor. Ki bunda en son bakan beyin cenazeye katıldığı öğrencimizin cenazesine katıldı. Orada ailesiyle sarıldığı görüntüler var. Yaralar hepimizin yarası. Bunlar siyaset malzemesi edilemez, olmaması gerekiyor.

#3
CHP ve avenelerinin iki yüzlü siyaset güttüğünü belirten Cebiroğlu, “Gelelim bunu siyaset malzemesi edenlere. Bunlar her konuyu kendilerine yordukları gibi bunu da hemen algı ve siyaset malzemesi yaparak yaygara peşinde koşmaya başladılar. Bunlardan birisi CHP’nin her skandal olayda olay yerinde biten Mahmut Tanal, diğeri de sosyal medya farelerinden Uluser rumuzlu kişi.

#4
Bunlar geçtiğimiz yıllarda okulların etrafında polislerin ne işi var diyerek yaygara koparanlar, şimdi yüreğimizi yakan acı olaylar üzerinden siyaset yapmaya, algı üretmeye çalışıyorlar. Bazı kullanıcılar da bu paylaşımların altına yorumlar yazarak şak şakçılık yaptılar. Bazı olaylar siyaset üstüdür. Burada muhalefet olmak ayrı, provokatör olmak ayrı. Size sesleniyorum, kendini muhalefet addeden güruh; sizin duygularınızı sömürüyor, sizi aptal yerine koyuyorlar. Sizi geri zekâlı yerine koyuyorlar. Kullandırmayın kardeşim kendinizi. Olan sana bana oluyor, olan senin benim çocuğuma oluyor” şeklinde tepki gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23