CHP’den siyasi ikiyüzlülük: Cebiroğlu’ndan Sert Tepki: Olaylar Siyaset Üstüdür

Cebiroğlu, okullarda güvenlik konusunun siyasi tartışmalardan bağımsız değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, yaşanan acı olayların ardından tüm kesimlerin daha sorumlu ve yapıcı bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini vurguladı. Ülkemiz gençleri üzerinden oyunlar oynandığını kaydeden Cebiroğlu, “Epstein olaylarını kapatmak için İran, İsrail, Amerika tiyatrosu sergilendi. Peşinden savaş olayları bitti. İsrail’e yeni bir düşman lazımdı. Bizi tehdit etti, akabinde gereken cevabı aldı. Ardından Telegram gruplarında İsrail bazı bayraklı, bazı ajanlar, bizim çocuklarımızı provoke ederek bu olaylar gerçekleşti. Ki bunlar da belgeli, yani görüyorsunuz. Bunlar siyaset üstü olaylar. Bu olaylardan siyaset çıkarmamamız gerekiyor. Bunlardan ders çıkarmamız gerekiyor. Ki bunda en son bakan beyin cenazeye katıldığı öğrencimizin cenazesine katıldı. Orada ailesiyle sarıldığı görüntüler var. Yaralar hepimizin yarası. Bunlar siyaset malzemesi edilemez, olmaması gerekiyor.