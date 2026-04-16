CHP’den siyasi ikiyüzlülük: Cebiroğlu’ndan Sert Tepki: Olaylar Siyaset Üstüdür
SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen menfur saldırıların ardından okullarda güvenlik tedbirleri yeniden tartışma konusu oldu. Yaşanan acı olaylar toplumda derin üzüntüye sebep olurken, eğitim kurumlarında güvenlik uygulamalarına ilişkin geçmişteki siyasi tartışmalar da yeniden gündeme taşındı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan menfur saldırılar, eğitim kurumlarında güvenlik önlemlerine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Diğer yandan geçtiğimiz yıllarda okullarda polis güvenliği uygulamalarına karşı çıkan bazı siyasi isimlerin, bugün benzer olaylar sonrası “okullarda neden yeterli güvenlik yok” şeklinde açıklamalar yapması kamuoyunda eleştirilere neden oldu.