Evini depoya çevirmiş! 5 kilo esrarla yakalandı
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde bilgiye ulaştı.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi. Uyuşturucu arama köpeği Tahra'nın da katıldığı aramada 5 bin 120 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.