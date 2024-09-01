Vah ki ne vah! CHP’li belediyelerin borcu dudak uçuklattı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin SGK'ye olan prim borçlarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Belediyelerin 96 milyar liralık SGK borcu, seçimden sonraki 2 ayda 120 milyara yükseldi. Bu belediyelerin neredeyse tamamı CHP'li belediyeler. Peki ya CHP'nin kalesi denilen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin SGK borcu ne duruma gelmiş biliyor musunuz? 5 yılda 885 kat artmış. Şimdi diyorlar ya 'AK Parti'den borçlu belediyeler devraldık' diye.

Sizlere sormak isterim. Peki bu 885 kat artan borcu, AK Parti'den mi devraldılar? İzmir CHP'ye AK Parti'den mi geçti? Üstelik son birkaç ayda borcu 5,3 milyar liradan 7,8 milyar liraya yükselerek, SGK'ye en borçlu belediye durumuna geldi. CHP belediyeciliği nasıldır diye merak ediyorsanız buyurun İzmir’e bakın. İzmir'in CHP'li ilçeleri de büyükşehrin yolundan gidiyor. Borçları hızla artıyor. Buradan onlara da son uyarımı yapmış olayım. Bu borç sarmalından belediyelerin çıkması lazım.”