Mescid-i Aksa'da itikafa giren Müslümanlara karşı İsrail terör estirdi. Bu olay sırasında çoy sayıda Filistinli yaralandı. Saldırı sırasında başından ve çeşitli yerlerinden yaralanan kadının görüntüleri yürekleri sızlattı. aldırıya uğrayan kadın üzerinden Abbasi Halifesi Mutasım Billah'ın Müslüman bir kadının çağrısına verdiği cevaba hatırlatmada bulunuldu.

'Va Mutasımah' ne anlama geliyor? Va Mutasımah anlamı

Abbasiler döneminde yaşanana olay şu şekilde anlatır: ''Halife Mutasım döneminde Rum valisi yağmalıdığı Müslüman kasabalarından birinde Müslüman bir kadını esir alır. Kadına işkence ederlerken kadın "Va Mutasımah! Neredesin ey Mutasım!" şeklinde bağırır feryat eder... Bunun üzerine Rum valisi dalga geçerek kadına: “Tabi, Mu’tasım beyaz atlı ordularıyla şimdi gelir ve seni kurtarır” der. Bu haber hilafet sarayına ulaştığında Mutasım sevdiği bir içeceği yudumluyordur. Haberi öğrenince: “O kadını esaretten kurtarmadan, bana yeme içme yok !” der. Rum valisinin söylediği gibi büyük bir süvari birliği hazırlar ve kendisi bizzat bu orduya komutanlık eder. Abbasi Halifesi Mutasım Billah şehri fetheder ve Rum valisini öldürür, kendisine haykıran o kadını bulur ve elinin bağlarını çözer ve onu tutsaklıktan kurtarır.

Kaynak: Haber Vakti



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