V. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu tamamlandı

Sempozyumun açılış programı Kocaeli Kongre Merkezi’nde yoğun katılımla başladı. 15 ülkeden 30’u aşkın konuşmacının tebliğ sunduğu sempozyumun açılışında protokol konuşmaları yapıldı. Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman, İHH Genel Başkanı Av. Bülent Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Vali Yardımcısı Salih Bıçak, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Halep Üniversitesi Şeriat Fakültesi Dekanı İbrahim Muhammed Şâşû, Malezya Dışişleri Bakanı Özel Danışmanı Dr. Abdurrezzak Ahmed birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından ilk gün programı, AGİT İslamofobik Nefret Suçlarıyla Mücadele Eski Özel Temsilcisi Prof. Dr. Bülent Şenay’ın konferansıyla devam etti. Ardından İHH Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Oruç moderatörlüğünde “Jeopolitik Müslüman Azınlık Bölgeleri” başlıklı bir panel düzenlendi. Bu panelde Moro, Patani, Jammu Keşmir ve Arakan gibi bölgelerdeki Müslüman azınlıkların karşılaştığı sorunlar masaya yatırıldı

10 oturum düzenlendi

Sempozyumun ikinci ve üçüncü günleri Darıca Balyanoz Sosyal Tesisleri’nde devam etti. Bu günlerde “Müslüman Azınlıklar: Kavramsal Çerçeve ve Tarih”, “Balkanlar ve Avrupa’da Müslüman Azınlıklar”, “Afrika, Orta Asya ve Uzak Doğu’da Müslüman Azınlıklar”, “Kuzey ve Güney Amerika’da Müslüman Azınlıklar” gibi oturumlar gerçekleştirildi. Ayrıca “Müslüman Azınlıkların Sosyolojik ve Psikolojik Sorunları”, “Fıkhî Problemleri”, “Dinî Meseleleri” ile “Siyaset, İktisat ve Sanat Açısından Müslüman Azınlıklar” başlıkları altında derinlemesine müzakereler yapıldı. Bu oturumlarda 15 ülkeden 30’dan fazla konuşmacı önemli tebliğler sundu.

Müslüman azınlıkların sorunları ele alındı

Sempozyum, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme oturumu ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Üç gün boyunca süren bu bilimsel buluşma, Müslüman azınlıkların güncel meselelerine akademik ve insani bir perspektiften yaklaşarak, çözüm önerileri geliştirilmesi adına önemli bir platform oldu.