Batının vahşet polisi köpeklerle saldırdı! Tek suçları Gazze'yi savunmak
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da, İsrail’e silah taşıdığı iddia edilen nakliye şirketi önünde toplanan Filistin destekçisi aktivistler, polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.
Binanın önünde toplanan 100'den fazla aktivistin polisin müdahalesiyle karşılaştığına işaret edilen açıklamada, güvenlik güçlerinin köpek ve coplarla saldırdığı ifade edildi.
Açıklamada, Maersk'in İsrail'e askeri teçhizat taşıdığı vurgulanarak, bu eylemin İsrail'in yaptığı soykırıma destek niteliği taşıdığı aktarıldı.
Danimarka medyası, İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in de gösteride bulunduğunu belirtirken, 20 gösterici hakkında dava açıldığı bilgisini paylaştı.
Danimarka'da araştırma yapan "Danwatch" isimli medya kuruluşu, Maersk'e ait 14 farklı konteyner gemisinin Ekim 2023-Eylül 2024'te 43 kez binlerce ton askeri teçhizatı İsrail'e taşıdığını ortaya koymuştu.
