Üzüntüden kör olabilirsiniz!



Göz uçuğu kalıcı görme hasarına sebep olabiliyor. Kişiyi özellikle de hanımları daha çok stresli, yorgun ve üzüntülü dönemlerinde yakalayan Herpes Simpleks Virüs (HSV) derinin herhangi bir yerinde su kabarcıkları ve yaralar yapıyor. Genellikle ağız, burun etrafında veya edeb bölgesinde.. Gözün bu virüs ile enfekte olmasıyla gerçekleşen uçuk, gözü ve göz kapaklarını da sarabiliyor.

Genellikle tek göz etkilenir. İki gözde çok nadirdir.

Uçuk göz çevresinde ağrı yapar. Yüzde kırmızı zemin üzerinde öbekler halinde, saydam, küçük, inci tanesi (vezikül) şeklinde gelişir. Hafif bir kapak şişkinliği olabilir. Veziküller yırtılır ve daha sonra kabuklanarak birkaç gün içinde iyileşir. Gözde ve bulunduğu deri çevresinde ağrıya sebep olur. Gözlerde kızarma, akıntı başlar. Işık hassasiyeti, batma, yaşarma, görme seviyesinde azalma olur. Kulak önündeki lenf bezlerinde şişlik yapar.

Herpes virüsü tipik olarak stres, yorgunluk, üzüntü, travma, soğuk, güneş ışığı, ateşli hastalıklar, adet dönemi, vücuttaki diğer enfeksiyonlar gibi durumlarda harekete geçer.

Virüs ağız-burun mukozası ve cilt yoluyla vücuda girer.

Bulaşıcıdır. Bulaşma için uçuklu kişiyle yakın temas gereklidir. Genellikle çocukken diğer erişkinlerden dudaktaki uçuktan veya salgılardan virüsü alınır.

Bu sebeple uçuğu olanların arkadaşlarıyla, çocuklarıyla öpüşmemesi gerekir.

Dudak uçuğu olan birinden virüs ilk alındığında %1-6 ihtimalle 1 hafta içinde uçuk oluşur. Uçuk hemen oluşmayabilir ama virüs vücuttaki sinir hücrelerine yerleşir, sinsice sizin zayıf anınızı uyur halde bekler. Bağışıklık sisteminin zayıfladığı anda dudağa veya göze geçerek hastalık yapar.

Teşhis koymak için standart göz muayenesi yeterlidir. İhmal edilirse kornea nakli dahi gerekebilir.

Tedavide hastalığın tipine ve seyrine göre antiviral damla-pomad, kortizonlu damlalar, antiviral haplar kullanılır. Korneadaki göz uçuğu hiç iz bırakmadan geçebileceği gibi, korneayı derinlemesine etkileyerek görmeyi kalıcı şekilde azaltabilir; kornea delinebilir veya nedbe dokusu gelişir. Bu durumlarda tedavi kornea nakli olmalıdır. Göz uçuğu için yapılan kornea naklinde başarı oranı yüzde 50-80 civarındadır. Ama yeni nakil edilen korneayı virüs tekrar enfekte edebilir.