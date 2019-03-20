0553 313 94 23

Uzuntarla Kültür Merkezi’nin yapımı için çalışmalar başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kartepe’de inşa edilecek olan kültür merkezinin hafriyat çalışmalarına başlanıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:38
Uzuntarla Kültür Merkezi’nin yapımı için çalışmalar başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kartepe’de inşa edilecek olan kültür merkezinin hafriyat çalışmalarına başlanıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesi Uzuntarla’da kültür merkezi inşa ediyor. Merkez içinde muhtarlık ofisi ve sağlık ocağını da bulunduracak çok amaçlı bir yapı olacak. Kültür merkezi vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılacak. Bünyesinde konferans, kongre, düğün gibi organizasyonların gerçekleştirmelerine imkân verecek. Yapı, KO-MEK sınıflarıyla da çeşitli kurslara ev sahipliği yapacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kültür merkezinin yapılacağı alanda ilk vurarak hafriyat çalışmalarına başladı.


Kısa süre içerisinde yapımı tamamlanarak hizmete sunulması beklenen yapının kültür merkezi bölümünde 540 metrekarelik çok amaçlısalon, gelin odası, kulis, bay bayan tuvaletleri yer alacak. KO-MEK bölümünde ise spor salonu, derslikler ve muhtarlık birimleri oluşturulacak. Sağlık ocağı bölümünde ise doktor odaları, muayene odaları, aşı odası, bebek bakım odası ve mescit bulunacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:38
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    20 ülke daha Bereket’in dönerini tadacak
    1. 20 ülke daha Bereket’in dönerini tadacak
    2. Bakan Dönmez, AA Editör Masası'na..
    3. Balık pazarında dev yayın balığı
    4. Iğdır Devlet Hastanesi komşu ülkelere..
    5. Zeybekci’den seçilmesi halinde suya..
    6. Hisarcık’ta IPARD II 5. Başvuru Çağrı..
    7. En uygun uçak bileti pazar günü..
    8. Konak’taki yenilenen parklarda çocuk..
    9. "Deprem nedeniyle 10 evde hasar var"
    10. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu..
    11. Bakan Dönmez, AA Editör Masası'na..
    12. Serhat Oğuz’dan genç girişimcilere..
    13. Başkan Öztürk, genç çiftlerin..
    14. Fikret Yeni’den çocuklar, yaşlılar ve..
    15. Eskigediz Belediyesi bez çanta dağıtımı
    16. AK Parti’li Kayatürk’ün seçim çalışması
    17. AB Komisyonu Başkanı Juncker: "Bu..
    18. Down sendromlulara ücretsiz checkup
    19. Down Sendromlu çocuklar başkan..
    20. Ekuban Trabzonspor’da yeniden doğdu
    21. Keçiören Belediye Başkanı Ak spor..
    22. Yeni Renault Clio Cenevre’de en iyi..
    23. Denizli Valisi Karahan: “Şu ana kadar..
    24. 3 yıllık evli genç kadın canına kıydı
    25. 32 NET Çağrı Merkezi Aydın lokasyonu..
    26. Dijital oyun bağımlılığı 'hasta' ediyor
    27. TBB’den bankalara ’pozitif ayrımcılık’..
    28. İstihdam seferberliği Gemlik’te ele..
    29. Euromonitor en değerli hızlı tüketim..
    30. Bakan Kasapoğlu’ndan milli sporcu..
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak