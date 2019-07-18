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Uzungöl'de bayrak açan Kuzey Iraklı turiste meydan dayağı

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de bir turistin açtığı IKBY bayrağının PKK'nın sözde bayrağı sanılması üzerine şahıs saldırıya uğradı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:06
Uzungöl'de bayrak açan Kuzey Iraklı turiste meydan dayağı

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de bir yabancı turist, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı açarak fotoğraf çektirmek isteyince ortalık karıştı. Terör örgütü PKK sempatizanı sanılan şahıs saldırıya uğradı.

Alınan bilgiye göre, kimliği açıklanmayan Kuzey Iraklı bir turist, elinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı ile göl kenarında fotoğraf çektirmek istedi.

Vatadaşların elinden güçlükle alındı

Bu sırada çevredeki vatandaşlar, şahsın elindekini terör örgütü PKK’nın sözde bayrağı sandı. Ardından da tepki büyüdü ve saldırıya dönüştü. Linç edilmek istenen şahıs, jandarma ekipleri tarafından güçlükle vatandaşların elinden alındı ve bölgeden uzaklaştırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:06
  1. Trabzon’un Çaykara ilçesi
  2. Uzungöl
  3. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)
  4. PKK
  5. terör örgütü PKK
  6. jandarma ekipleri

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