Uzungöl yeni sezona hazır
Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Uzungöl, yeni turizm sezona hazır.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/uzungol-yeni-sezona-hazir-84569
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Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Uzungöl, yeni turizm sezona hazır.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/uzungol-yeni-sezona-hazir-84569
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