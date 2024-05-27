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Yaşam Uzungöl yeni sezona hazır
Yaşam

Uzungöl yeni sezona hazır

Yeniakit Publisher
2024-05-27 18:01:00 -
Uzungöl yeni sezona hazır

Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Uzungöl, yeni turizm sezona hazır.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/uzungol-yeni-sezona-hazir-84569

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