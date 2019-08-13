Uzundere turizmdeki değerini artırmak istiyor

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Tarihi ve doğal güzellikleriyle Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) "Türkiye'nin 11. sakin kenti" seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesinde, turizm potansiyelinin daha fazla ekonomik değere dönüştürülmesi hedefleniyor.

Kent merkezine 87 kilometre mesafede, Karadeniz ve Doğu Anadolu ikliminin yaşandığı Uzundere, doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor.

"Sakin cennet" olarak da tabir edilen doğa harikası ilçe; Tortum Gölü, Tortum Şelalesi, Yedigöller'i, yaylaları ve Öşvank Kilisesi ile misafirlerini hayran bıraktırıyor.

Yüksek dağları Uzundere, paraşütle atlama (base jumping), iple atlama (rope jumping) ve yarasa adam (wingsuit) sporcularının da son zamanlardaki gözde merkezleri arasında bulunuyor.

Güzellikleriyle adından söz ettiren ilçede turizm potansiyelinin daha fazla ekonomik değere dönüştürülmesi için çalışma yapılıyor.

Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin hem turistik hem de kültürel anlamda önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Hafta sonları binlerce insanın ilçeyi ziyarete geldiğini ifade eden Aktoprak, "Bunun sebebi Erzurum'un ikliminden farklı bir iklime sahip olmasıdır. Yarı Karadeniz iklimine sahibiz. Özellikle sebze ve meyve noktasında rakımın düşük olması nedeniyle müthiş avantajlara sahibiz." dedi.

- "Cittaslow olmak bize müthiş değer katıyor"

Aktoprak, ilçenin turistik değerlerinin çok fazla olduğunu belirterek, "Cittaslow Genel Kurulu'nun belirlediği kriterlerin yüzde 99'u değil yüzde 100'üne uyan bir ilçeyiz. Geçtiğimiz ay Cittaslow Genel Kurulu yapıldı ve Kanada, Japonya, Fas ve daha bir çok ülkeyle biz de ilçemizi temsilen katıldık. 300'den fazla ilçe bu unvana sahip ve biz de onlardan biriyiz. Cittaslow olmak bize müthiş değer katıyor. Özellikle Avrupa Birliği hibe fonları noktasında, bu kriterleri karşılıyor olmak, bizim için büyük avantaj ve bu avantajı kullanacağız." diye konuştu.

Türkiye'de 17 ilçenin bu unvana sahip olduğunu anımsatan Aktoprak, Cittaslow avantajını kullanarak turistik değerleri daha fazla ekonomik değere dönüştüreceklerini dile getirdi.

Kentin hem doğal güzellik hem de tarihi yapı anlamında zengin olduğunu aktaran Aktoprak, şöyle devam etti:

"Sakin kent özelliğini ve Avrupa Birliği hibe fonlarını değerlendirme noktasında mücadele ederek ilçemizin barındırdığı turistik potansiyeli ekonomik değere dönüştüreceğiz. Özellikle Öşvank Kilisesi, Yeniçeri Cami, Engüzek Kalesi, Tortum Şelalesi ve Tortum Gölü gibi müthiş değerlerimiz var. İnanç ve yaz turizmi açısından bu hususlar bölgede çekim merkezi olmamız anlamına geliyor. Kafkasya, Ermenistan, Gürcistan ve Orta Asya'dan daha önceden de devam eden turizm ağırlığımızı ortaya koyuyor."

- "Hafta sonları yer bulamıyoruz"

İlçede daha önceki zamanlarda Avrupa'dan turistlerin geldiğine işaret eden Aktoprak, turistlerin tekrar gelmesi için mutlu ayrılmaları gerektiğini aktardı.

Cittaslow unvanının insanları tekrar ilçeye gelmeleri için tetiklediğini vurgulayan Aktoprak, şunları kaydetti:

"İnsanlar, Google'u açıp rota belirlerken cezbeden unsurları dikkate alır. Uzundere'de bunlar çok fazla ve dünya sakin kentlerinin bir üyesi olduğu göründüğünde bu turistler için artı sebep oluyor. Bu anlamda hafta sonları yer bulamıyoruz çünkü kalacak yer sorun. Bu yoğunlukta Cittaslow'un katkısı çok büyük ve önümüzdeki dönemde bunu artarak yaşayacağız."

İlçenin Çoruh havzasında bulunduğunu, bu sebeple önemli bir destinasyon alanını barındırdığını anlatan Aktoprak, "Çoruh Vadisi'nde olmamız nedeniyle Türkiye'nin en güvenli ve en uzun rafting parkuruna sahibiz. Buraya gelen insanlar rafting, yamaç paraşütü, tracking yelken, su sporları ve kış aylarında buz tırmanışı yapabiliyor. Dolayısıyla misafirlerimize rota kapsamında alternatif sporların çok fazlasını sunuyoruz." ifadelerini kullandı.