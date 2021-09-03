Uzun zamandır bekleniyordu! WhatsApp yönetimi 'Heyecan duyuyoruz' diyerek yeni uygulamayı duyurdu

Dünya genelinde yaklaşık 1,6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, telefon değiştiren kişiler için yeni özelliğini duyurdu. Yapılan açıklamada, mesajlaşma geçmişinin IOS’tan Android’e taşınabileceği ifade edildi.

'İşletim sistemi ve cihaz üreticileriyle sıkı bir şekilde çalışıyoruz'

"WhatsApp mesajlarınız size aittir. Kişisel WhatsApp mesajlarınızın uçtan uca şifreleme ile korunmasının ve mesajlarınızın sohbetlerinizden otomatik olarak kaybolması için yollar sunmamızın sebebi budur." ifadeleri ile başlayan açıklamada, "Sunduğumuz en aranan özelliklerden biri, telefon değiştirirken sohbet geçmişini bir işletim sisteminden diğerine aktarmayı mümkün kılmaktır. Bu özelliği güvenli ve güvenilir bir şekilde oluşturmak için işletim sistemi ve cihaz üreticileriyle sıkı bir şekilde çalışıyoruz." denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"WhatsApp geçmişinizi iOS'tan Android'e taşıma özelliğini kullanıma sunmaktan heyecan duyuyoruz. Mesajlarınız WhatsApp'a gönderilmeden gerçekleşen bu taşıma işlemi sesli mesajlar, fotoğraflar ve videoları kapsar. Başlangıçta Android 10 veya üstü işletim sistemine sahip herhangi bir Samsung cihazda sunulan bu özellik yakında daha fazla Android cihazda kullanılabilecektir."

'USB-CLightning kablosu gerekecek'

"Yeni bir cihazın kurulumunu yaptığınızda, sohbetlerinizi eski cihazınızdan yeni cihazınıza güvenli bir şekilde aktarma seçeneğine sahip olacaksınız. Bu işlem için USB-C-Lightning kablosu gerekli olacaktır."

'Bu sadece bir başlangıç'

"Daha fazla kişinin tercih ettikleri platformlar arasında geçiş yapabilmesi ve sohbetlerini güvenli bir şekilde beraberinde götürebilmesi için bu seçeneği kullanıma sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."