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Gündem Uzun zamandır bekleniyordu! LPG'li araçlar için flaş karar
Gündem

Uzun zamandır bekleniyordu! LPG'li araçlar için flaş karar

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan düzenlemeyle belirli şartlarda LPG'li araçların AVM otoparklarına girilmesine izin verildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 11:25:00 -
Uzun zamandır bekleniyordu! LPG'li araçlar için flaş karar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve binaların yangından korunmasına hakkında yönetmelikte değişiklik öngören yönetmeliğe göre, AVM'lerin, "Ticari faaliyet amaçlı park yerleri" için belirlenen kural ve şartları sağlamaları kaydıyla AVM'lerde bulunan kapalı otoparklara LPG sistemli araçların girmesine izin verilecek.

LPG'li araçların alınabileceği kapalı otoparklar, 1. bodrum katlardan daha aşağı konumlandırılamayacak. Giriş ve çıkışları diğer araçların alınacağı otoparklardan ayrı olarak düzenlenecek.

Bu otoparkları tescil belgesinde LPG'li olduğu belirtilen ve geçerli muayenesi bulunan araçlar kullanabilecek. Araç giriş-çıkış ve kayıt sorumlusu görevlilerince araçların belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilecek.

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