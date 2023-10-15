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Gündem Uzun zaman sonra ilk kez! Türkiye ve Yunanistan arasında sıcak gelişme
Gündem

Uzun zaman sonra ilk kez! Türkiye ve Yunanistan arasında sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
2023-10-15 13:00:00 -
Uzun zaman sonra ilk kez! Türkiye ve Yunanistan arasında sıcak gelişme

Türkiye ile Yunanistan arasında Ortak Eylem Planı Toplantısı ve Siyasi İstişareler, sırasıyla 16-17 Ekim'de Atina’da yapılacak.

Türkiye ve Yunanistan arasında Pozitif Gündem diyaloğu kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Fragogiannis başkanlığındaki heyetler 16 Ekim 2023 tarihinde Atina'da bir toplantı gerçekleştirecek.

Toplantıda, ikili ticari, ekonomi, enerji, ulaştırma, eğitim, sağlık, çevre ve beşeri ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Ortak Eylem Planı’nda, 22 Mart 2023 tarihinde Ankara’da yapılan son toplantıdan bu yana kaydedilen ilerlemenin gözden geçirilmesi ve sürece dahil edilebilecek yeni iş birliği sahalarının istişare edilmesi, ayrıca sürecin geleceği hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

Öte yandan, 17 Ekim'de, Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki düzenli siyasi istişareler çerçevesinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Aleksandra Papadopoulou başkanlığındaki heyetler arasında Atina’da görüşmeler gerçekleştirilecek. Siyasi istişarelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

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