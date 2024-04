Uzun yıllardır AK Parti yönetiminde olan belediye CHP’ye geçti! Eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da oy kullandığı Üsküdar ilçesinde CHP adayı Sinem Dedetaş kazandı.

Seçimi kaybeden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den konuyla ilgili açıklama geldi.

X'ten açıklama yapan Hilmi Türkmen, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli hemşehrilerim, canımdan aziz bildiğim Üsküdar. 2 dönem Başkan Yardımcısı, 2 dönem de Belediye Başkanı olarak bu aziz beldede size hizmet etmenin onurunu, gururunu şerefini yaşadık.

Ben ve ekip arkadaşlarım, sosyal belediyeciliğin birçok öncü projesini hayata geçirdik. Özellikle son 10 yıldır kentsel dönüşümde büyük bir ivme yakaladık. 30 bin konutu dönüştürdük.

Nevmekan’ı bir gençlik markası olarak gençliğe kazandırdık. Türkiye’nin en büyük bilim merkezi Bilim Üsküdar’da çocuklarımızın gelişimine şahitlik ettik.

Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ülkemizin en büyük engelli hizmet kompleksi olarak ilçemize kazandırdık.

Üsküdar Çocuk Köyü ile dünyada bir ilke imza attık. 136 yeni park ile Üsküdar’da kullanılan yeşil alanı 3 kat artırdık. Kuzguncuk ve İmrahor Bostanları şehre nefes, Nakkaştepe Millet Bahçesi de İstanbul’un manzara balkonu, buluşma noktası oldu.

Tebessüm Kahvesi ile, engelli sanılan down sendromlu bireylerin, fırsat verildiğinde neleri başarabileceğini herkese gösterdik. Minik Dostlar Kliniği ile bu ilçede nefes alan, Allah’ın emaneti her canlının yanında olmak istedik, olduk. Türkiye’nin ilk Otizm Tanı ve Tedavi Merkezi, Anadolu Yakası’nın en büyük diş hastanesi, tam kapsamlı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, İstanbul’un en kapsamlı diyabet ve obezite merkezi ve her mahalleye aile sağlığı merkezi gibi sağlık yatırımları ile Üsküdar’da hayata dokunan işler yaptık. Bu hizmetlerin hepsini ücretsiz sunduk.

Valide Sultan Gemisi ile 5 milyondan fazla insanımız İstanbul ile tanıştı. 10 spor kompleksi ve 17 yarı olimpik yüzme havuzu ile Üsküdar’ı en çok spor tesisi olan ilçe yaptık.

Çavuşdere, Selmanağa, Mimar Sinan gibi yeni ve asırlarca yaşayacak yeni meydan çalışmaları yaptık. Gastronomi Caddesi’ni özgün bir model olarak Üsküdar’a kazandırdık.

15 yeni okul yaparak ikili eğitimi bitiren ilk ilçe olduk Türkiye’de. 126 camimizi yıkıp yeniden yaptık. 7-24 açık sistemini benimseyerek 17 kütüphane yaptık, buralar gençlerin güvenli evi, buluşma adresi oldu. Gençlerin yanında ve yakınında olmak her zaman ilk gündemimiz oldu. Yüzden fazla tarih çeşmemizi restore ettik, tarihi eserlerimizin üzerine titredik.

Kültür sanat alanında sürekli aktif, yaşayan bir ilçe olduk, sosyal belediyecilikten bir an bile taviz vermedik, herkese eşit mesafede, adil olmaya gayret ettik. Bir kısmını buraya ancak yazabildiğim üzere, elimizden ne gelirse, fazlasıyla bu ilçeye hizmet etmek için yapmaya çalıştık. Çalışmaktan başka gündemimiz hiç olmadı.

Halkımızın kararıyla Üsküdar’da yeni bir dönem başlıyor. Bilirsiniz ki, her kararınız başımızın üzerindedir. Üsküdar’ı çok sevdik ve biliyoruz Üsküdar da bizi çok sevdi.

Biz bu şehrin sokaklarında, caddelerinde olacak, mecrası ne olursa olsun hizmete devam edeceğiz. Her an her yerde karşılaşabiliriz. Allah’a emanet olun."