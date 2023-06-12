Uzun vadeli Bitcoin yatırımcıları düşüşü umursamıyor! İşte sebebi...

Bitcoin’de uzun vadeli yatırımcıların Coinbase ve Binance FUD’ına eşlik etmedikleri görülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından dünyanın en büyük iki kripto borsası Binance ve Coinbase’e yönelik açılan davaların, uzun dönemli Bitcoin yatırımcılarını endişelendirmediği görülüyor.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, sene başından bu yana yükseliş trendini sürdüren Bitcoin’de uzun vadeli yatırımcıların ellerindeki varlıkları tuttukları görülüyor. Yatırımcıların kararlılığına SEC’in Binance ve Coinbase’e yönelik açtığı davaların da etkisi olmadığı görülüyor.

HODL

CoinGape’ten Benjamin Godfrey’in haberine göre, Bitcoin’de uzun vadeli yatırımcıların Coinbase ve Binance FUD’ına (Korku, Belirsizlik, Şüphe - Fear, Uncertainty, Doubt) kayıtsız kaldıkları görülüyor. Glassnode verilerine göre, uzun vadeli Bitcoin yatırımcıları, bir başka deyişle HODL’cılar, Coinbase ve Binance'i çevreleyen belirsiz düzenleyici buluttan pek etkilenmiş gözükmüyor.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından Binance ve Coinbase kripto borsaları aleyhine açılan son davaların, uzun vadeli Bitcoin yatırımcıları üzerinde çok az etki ettiği hatta hiç etki etmediği görülüyor. Kripto piyasası analiz sağlayıcısı Glassnode'un verilerine göre, borsalara gönderilen Bitcoin uzun vadeli yatırımcı arzının yüzdesi, yaklaşık yüzde 0,004 ile son derece düşük kalmaya devam ediyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

155 günden fazla

Bunun anlamı, Glassnode'un tanımına göre Bitcoin'lerini 155 günden fazla süre elinde tutan uzun vadeli HODL’cıların varlıklarını bu ticaret platformları aracılığıyla tasfiye etmedikleri. Glassnode, analizinde, uzun süre boyunca saklanan bu varlıkların kolayca tasfiye edilme olasılığının sınırlı olduğunu da detaylandırıyor.

Coinbase ve Binance'i çevreleyen FUD’ın birçok kişiyi varlıklarını geri çekmeye iteceğine dair genel beklentilere karşın, Glassnode öngörüsü, davaların HODL’cılar üzerinde hiçbir fark yaratmadığını gösteriyor.

SEC, Binance’e yönelik suçlamalarını ilk kez açıkladığında ve hemen ardından, yaklaşık 24 saat sonra da Coinbase’e dair suçlamalarını duyurduğunda, piyasa oldukça şiddetli bir düşüş eğilimi gösterdi. Bitcoin, haberi takip eden 7 günlük dönemde yüzde 5,32'den fazla düştükten sonra yatay seyrine devam ediyor. Şu an 26.000 dolar direnç noktasının altında işlem gören Bitcoin’de, piyasanın uzun süredir beklenen anlamlı toparlanmadan hala oldukça uzak olduğu gözleniyor.

Uzun vadeli Bitcoin sahipleri konumlarını değiştirecek mi?

Şimdilik Glassnode verileri, uzun vadeli Bitcoin sahiplerinin Binance ve Coinbase'i çevreleyen belirsiz düzenleyici ortamdan etkilenmediğini doğruluyor ve uzun vadede bir şeylerin değişme olasılığı tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Özellikle kayıt dışı kripto menkul kıymetlerinin alım satımı ve desteklenmesi ile ilgili olarak her iki kuruluşa yöneltilen iddialarla, söz konusu borsaların, Bitcoin'i muaf tutacak şekilde, iddialarla alakalı varlıkları listeden çıkarmak zorunda kalıyor.

Hem SEC hem de Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (Commodity Futures Trading Commission - CFTC) geniş baskılarına rağmen, Bitcoin her zaman menkul kıymet sınıflandırmasından muaf tutulan bir varlık olarak kabul ediliyor. Jack Dorsey ve Michael Saylor gibi Bitcoin maksimalistlerinin güçlü sesi sayesinde, Bitcoin ve birkaç ‘iş kanıtı’ (Proof of Work -PoW) token'ın yakın vadede meşruiyetini koruyacak kripto paralar olarak diğerlerinden sıyrılması mümkün gözüküyor.

BORSAGUNDEMCOM