Uzun süren ses kısıklığına dikkat!

TANINMAYAN TANI

Prof. Dr. Şefik Hoşal sözlerine, Avrupa Baş Boyun Derneği (EHNS) ve Türkiye'dekiBaş Boyun Kanserleri Derneği hakkında bilgi vererek başladı. Ardından bu yıl 6.sı düzenlenen "Baş Boyun Kanserleri Farkındalık Haftası'nı (Avrupa'daki adıyla Make Sense) tanıttı. Bu yıl EHNS tarafından dünya genelinde sürdürülen "Baş ve Boyun Kanserleri Farkındalık Haftası"nın dijital bir kampanya ile desteklendiğini ifade eden Hoşal, "Baş ve boyun kanseri geçirmiş kişiler, teşhis ve cerrahi operasyonlar sonrası hem psikolojik hem de fiziksel olarak aynı kalmıyor. Kampanya, hastalığı atlatmış kişilerin gücünün anlatılması ve onlarla empati kurulmasını amaçlıyor. Farkedilme ihtiyacı evrensel bir istek olduğu için, hastalığı geçirmiş kişilerin fiziksel farklılıklarının da toplumda hoşgörüyle karşılanması hedefiyle, bu yılki kampanya sloganı "Tanınmayanı Tanı" olarak belirlendi" dedi. Hastalıkta multi-disipliner yaklaşımın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Hoşal "Kulak Burun Boğaz, Radyasyon Onkolojisi, Medikal Onkoloji, Radyoloji, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Patoloji, Yutma ve Konuşma Terapisi gibi değişik uzmanlık alanlarının birlikte çalışması gerekiyor” diyerek sözlerine devam etti.

Baş ve boyun kanserlerinin belirtilerine dikkat çeken KBB Uzmanı Prof. Dr. Şefik Hoşal, 3 haftadan fazla süren ses kısıklığı, ağız içi yaralar ve boyunda şişliğin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

HPV AŞISI İHMAL EDİLMEMELİ

Baş boyun kanserlerinin gelişmesinde etkili olan risk faktörlerine de değinen Prof. Dr. Hoşal sigara, alkol ve HPV'ye dikkat çekerek özellikle gençlerin sigara, alkol, HPV aşısı hakkında bilgilendirilmesi ve cinsel hayatlarında HPV'ye karşı bilinçlendirilmesini gerektiğini vurguladı. Ayrıca, cerrahi tedavide yeni gelişen robotik cerrahi hakkında bilgi verdi. Ağız hijyeni yetersizliğinin de önemli risk faktörleri arasında yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Hoşal, "Ağız yapısı, diş protezleri ve yetersiz ağız bakımı, dil ve dudak kanserlerine yol açabiliyor” dedi.

ERKEN EVREDE HAREKETE GEÇMEK ÖNEMLİ

Prof. Dr. Mustafa Özdoğan ise konuşmasına hastalık hakkında genel bilgiler vererek başladı. "Baş-boyun kanserleri sık olmayan, ancak erken teşhis edilmezse tehlikeli sonuçlar doğuran tümörlerdir. Verilere göre, kansere bağlı ölüm nedenleri arasında 6'ncı sırada yer alan baş boyun kanserleri, erkeklerde kadınlara göre yaklaşık 2 ila 4 kat daha fazla görülüyor.

Dünyada yılda ortalama 700 bin kişi baş boyun kanserlerine yakalanıyor ve 5 yıl içerisinde bu rakamın yaklaşık yarısı ölümle sonuçlanıyor” diyerek erken evrede harekete geçmenin önemini belirtti. Özdoğan, "Erken evrede tedavide başarı %80'lere ulaşırken, ileri evrede bu oran %40'lara düşmekte yani yarı yarıya azalmaktadır" dedi.

Elektronik sigara kullanımının zararlarına dikkat çeken Özdoğan, "Sigara cinayetse elektronik sigara azmettiricidir. Tüm dünyada kanserlerin dörtte birinin sebebi sigaradır. Elekronik sigara, sigarayı bıraktırmıyor” dedi.

VÜCUDUNUZDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİ İYİ GÖZLEMLEYİN

Prof. Dr. Enis Özyar ise hastaların vücutlarındaki değişlikler konusunda dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Dilde ve ağız içindeki yaraların ve boyundaki şişliklerin mutlaka önemsenmesi gerektiğini ifade eden Özyar, erken evrede teşhis edildiğinde tedavinin mümkün olduğunu kaydetti.