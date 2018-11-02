0553 313 94 23
impression

Uzun süredir merak ediliyordu... Tek tip askerlikte detaylar belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı tek tip askerliğin detayları netleşmeye başladı. Taslağa göre, herkes 9 aylık tek tip askerlik yapacak. Bunun 3 ayı temel askerlik süresi ve zorunlu olacak. Kalan 6 ay için bedel ödenebilecek.

02 Kasım 2018 Cuma 09:02
Uzun süredir merak ediliyordu... Tek tip askerlikte detaylar belli oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirterek "Önümüzdeki günlerde bu tamamlanacak ve bundan sonra ülkemizin, kamuoyunun gündeminden mümkünse bu bedellidir, dövizlidir, 6 ay mıdır, 7 ay mıdır, asteğmendir, üsteğmendir lafını çıkarıp bunu bir zemine oturtma gayretimiz sürüyor" dedi.

3 ay zorunlu, 6 ay bedeli ödenebilecek

Türkiye gazetesinin haberinde Milli Savunma Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı taslağa göre, herkes 9 aylık tek tip askerlik yapacak. Bunun 3 ayı temel askerlik süresi ve zorunlu olurken, kalan 6 ay için bedel ödenebilecek.

Bedel her yıl yeniden belirlenecek

Bu bedelin ne kadar olacağı her yıl yeniden belirlenecek. Doktor, öğretmen, hakim ve sporcu gibi meslek sahiplerine, hangi dönemde askerlik yapacakları konusunda tercih hakkı getirilecek. Nitelikli mesleklere sahip olanlar, askerlik yaparken cephede değil, kendi meslek gruplarına uygun görevlerde süreyi tamamlayacak. Hangi meslek grubunun hangi şartlarda ve dönemlerde askerlik yapacağı konusunda, Milli Eğitim, Sağlık ve Adalet gibi bakanlıklardan alınan görüşler düzenlemeye rehber olacak.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 09:02
  1. tek tip askerlik
  2. hulusi akar
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den İran açıklaması: Bize yazı gelmedi
    1. Türkiye'den İran açıklaması: Bize yazı..
    2. İSKİ su kesintileri
    3. Fenerbahçe Başkanı Koç ilk kez böyle..
    4. Borsa piyasaya yükselişle başladı
    5. İşte Münbiç'teki ortak devriyeden..
    6. Camileri zindana çevirdiler
    7. Arabistan Yemen'de Husilere ait askeri..
    8. Valilikten maganda uyarısı
    9. Bir bombalı araç daha yakalandı!
    10. İzmir'in Konak ilçesinde şaşırtan..
    11. 'Aysun abla' kıskıvrak enselendi
    12. Saadetli Cihangir İslam’a soruşturma
    13. Trump'ın tweeti sonrası dolar düşüşe..
    14. Kuzu'dan 'Naci Şerif Zindaşti'..
    15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden..
    16. Talep yağıyor! Biletler kalmıyor
    17. Laikçi linç istifa getirdi
    18. Cihangir İslam hakkında soruşturma..
    19. Almanya'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler!
    20. AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman

    Günün Karikatürü

    2 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    ‘Defedin bu sürtüğü’
    ‘Defedin bu sürtüğü’