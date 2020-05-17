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Uzun süredir aranan ‘Ateş’ lakaplı uyuşturucu satıcısı yakalandı

Eyüpsultan’da düzenlenen bir operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 16:49:54 -
Uzun süredir aranan ‘Ateş’ lakaplı uyuşturucu satıcısı yakalandı

Eyüpsultan’da düzenlenen bir operasyonda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu ticaretinden uzun zamandır aranan ’Ateş’ lakaplı Ömer İ. ile bu satıcıdan madde alan 2 kişi yakalandı.


Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Ateş” lakaplı Ömer İ. adlı bir “torbacı” tarafından, Esentepe Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde uyuşturucu madde satıldığı yönünde bilgi aldı. Uzun süredir aranan uyuşturucu tacirinin yakalanması için çalışma başlatan emniyet ekipleri, 14 Mayıs tarihinde söz konusu caddeyi izlemeye aldı. Farklı zamanlarda şüphe üzerine durdurulan Hakan K. (58) ve Sinan B. (29) adlı 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında toplam 12,3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Hakan K. ve Sinan B., üzerlerinden çıkan uyuşturucu maddeleri 200 Türk Lirası karşılığında “Ateş” lakaplı uyuşturucu madde satıcısından aldıklarını itiraf etti.


Polis bu kez gözaltına alınan 2 şüphelinin itirafları doğrultusunda “Ateş” lakaplı Ömer İ.’yi yakalamak için operasyonu genişletti. Sürekli kılık değiştirerek polisi atlatan ‘torbacı’ İ.’nin Esentepe Mahallesi’nde ikamet ettiği belirlendi. İ., aynı gün akşam saat 18.15 sıralarında Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının yapılan üst aramasında ikametine ait olduğu değerlendirilen 1 adet anahtar ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararının ardından eve baskın yapan polis, aramalarda, 233,3 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 165 TL para ele geçirildi.


Operasyonla yakalanan şüphelilerden “Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak” suçundan haklarında işlem yapılan Hakan K. ve Sinan B., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. Kamuoyunda “Ateş” lakabı ile tanın Ömer İ. ise “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan 15 Mayıs Cuma günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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