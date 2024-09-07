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Yerel Uzun süre rahatlaması için… Maraş depremi sonrası korkutan tahmin
Yerel

Uzun süre rahatlaması için… Maraş depremi sonrası korkutan tahmin

Yeniakit Publisher
2024-09-07 13:24:00 - 2024-09-07 13:27:48
Uzun süre rahatlaması için… Maraş depremi sonrası korkutan tahmin

Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, Kahramanmaraş'taki depremin beklenen artçı sarsıntı olmadığını vurguladı. Baki, ‘Beklediğimiz artçı deprem henüz gerçekleşmedi. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin artçısı genellikle 6 büyüklüğünde olur. 6 ile 6,6 arasında bir deprem olursa, o bölge uzun bir süre rahatlayacaktır’ açıklamasında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.31'da merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenilirken deprem Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de de hissedildi.

“6,6 büyüklüğünde deprem ile o bölge rahatlar”

Depremden sonra İhlas Haber Ajansı’na konuşan Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, “Yaşanan deprem bir artçı depremdir. Hareket eden Kahramanmaraş, Malatya ve Bingöl arasındaki 2. blok yerine oturmadı. Bu blok yerine oturuncaya kadar artçılar devam edecek. Beklediğimiz artçı deprem meydana gelmedi. 7,7 ve 7,6’lık depremlerin artçısı 6 büyüklüğünde bir depremdir. 6 ile 6,6 arasında büyüklüğünde bir deprem meydana gelirse o bölge uzun bir süre rahatlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Melih Baki, her duruma hazırlıklı olmak gerektiğini ve önlemlerin alınmasını istedi.

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