Uzun ömürlü evliliğin sırları nelerdir?

1. Birbirinizin en yakın arkadaşı olun. Ona karşı dürüst olun. İhtiyacı olduğunda yanında olun. Unutmayın aslında her biriniz, bir diğeri için oradasınız. Hiçbir şey bundan daha değerli olamaz.

2. Asla kin tutmayın.

3. Sizin için önemli olan her konuyu mutlaka konuşun. Onun için önemli olanları dinleyin. Böylece akrabalarla ilgili durumları, maddi sorunları, gelecek planları hakkında düşüncelerinizi ortaya açıkça koymuş olacaksınız. Eşinizi, daha ilk günden ve her yönüyle tanımak, ilerleyen zamanlarda karşınıza çıkabilecek sorunlarda nasıl davranacağınızı bilmeniz açısından önemlidir.

4. Düzenli olarak ona "Nasılsın? Gerçekten nasıl hissediyorsun?" sorularını sormayı unutmayın.

5. Gerekli olduğu zaman yaptığınızdan emin olabilmeniz açısından, onun için önem taşıyan detayları mutlaka öğrenin.

6. Sağlılık hissiyle aşk arasında nasıl bir fark olduğunu bilmelisiniz. Aşk nasıl hissettiğinizle ilgilidir. Bağlılık ise sevdikleriniz için neler yapabileceğinizle ilgilidir.

7. Evliliğinizde bir sorun olduğunda uzmanlara danışma fikri sizi korkutmasın. Evlilik danışmanları eşinizle aranızdaki olası problemlerde iletişim kurmanızı kolaylaştırır.

8. İkinizi ilgilendiren herhangi bir konuda cümleye "Ben" kelimesi ile başlamanız eşiniz tarafından saldırgan bir tutum gibi algılanabilir.

9. Fikir ayrılıkları rahatsız edici değildir. Hatta eşinizi daha iyi anlamanız için size fırsat oluşturur. Onu dikkatli biçimde dinleyin ve tam olarak ne söylemek istiyor bunu anlamaya çalışın.

10. Bir konuyu tartışırken, eşinizin size karşı tavrından rahatsız olabilirsiniz. Bu gibi durumlarda sorun çıkmasındansa konuyu mümkün olduğu kadar kısa kesmeye çalışın.

11. Anlaşmazlıklarınız olabilir. Önemli olan anlaşmazlıkların varlığı değil, onları çözerken ilişkinizi en az yıpratacak yöntemi uygulamanızdır.

12. Eşinizin ailesiyle güzel ilişkiler kurmayı başardığınızda, onların sizi desteklediğini ve daha kolay mutlu olduğunuzu görürsünüz. Nihayetinde evlilik kararı aldığınızda, onun ailesiyle de birlikte olma karan alıyorsunuz. Eşinizin ailesiyle iyi ilişkiler kurmayı başardığınızda bu size kendi ilişkinizin sağlamlaşması olarak geri dönecektir. Onları ilk anda sevmeseniz dahi saymak zorundasınız.

13. Evlilikte en önemli şey sevgi ve saygı. Bu ikisini yitirmediğinizde evliliğinizde çözülmeyecek sorun yoktur.

14. Her zaman ortak karar alın ve aldığınız kararlara ailelerinizi karıştırmayın.

15. Birbirinizi hep ön planda tutun ve bunu eşinize daima hissettirin.

16. Birbirinizin ailesi hakkında kötü konuşmayın.

17. Eşinize önemsendiğini ve sevildiğini hissettirin. Bunun için büyük şeylere gerek yoktur. Gün içinde edeceğiniz iltifatlar, söyleyeceğiniz güzel sözler ona kendini çok özel hissettirecektir.

18. İlişkinizi daha iyiye taşımak için, evlilik konusunda sizden daha tecrübeli kişilerden tavsiye almaktan çekinmeyin.

19. İyi iletişim, iyi evlilik demektir. İyi bir dinleyici olun! Söylemek istediğinizi dolambaçlı yollara sapmadan direkt ifade etmekten kaçınmayın.

20. Birbirinizle konuşurken "Lütfen" ve "Teşekkür Ederim" sözcüklerini sık kullanın. Bu ikisi basit ama pozitif sözcüklerdir.

21. Sizin için önemli olan kimi şeyler, eşiniz için aynı önemi taşımaz. Bu durumu anlayışla karşılamalı ve mutlu olabilmek için ortalama bir yol bulmalısınız. Çünkü, iki kişi arasındaki mutluluk, karşıdakinin isteklerine saygılı olmakla yakından ilgilidir.

22. Eşinizle konuşurken düşünmeden, kendinizi tartmadan tepki göstermeyin, ona sinirli yanıtlar vermeyin. O an ortam uygun değilse konuşmayı başka bir zamana erteleyin.

23. Eşinizin ailesiyle ilişkisine müdahale etmeyin. Onları ziyaret etmesi, onlara vakit ayırdığında gerekli anlayışı gösterin.

24. Mutlu evliliğin gizli bir formülü ya da sırrı yok. Mutlu evlilik, iki kişilik bir ilişkinin iyi ve başarılı bir yönetiminden ibaret.

25. Çiftlerin birbirleri ile konuşabilmeleri en önemi olgu. Evliliğin ilerleyen sürecinde, eşler birlikteliklerinden neler beklediklerini, taleplerini, eleştirilerini ve sorunlarını konuşabilmeli. Çözüme ancak konuşarak ulaşabilirsiniz.

26. Eşinizin evliliğe kadar farklı bir hayatı, geçmişi, alışkanlıkları, yaşanmışlıkları olduğunu asla unutmayın. Birinin diğerini değiştirmeye çalışması, anlamsız bir çabadan ibarettir. Farklılıkların kabul gördüğü bir beraberlik uyum içinde yürür.

27. Bir konuda uyumsuzluğa düştüğünüzde bunu kişisel bir saldırı olarak algılamayın. Bir konuyu tartışırken, geçmiş hataları tekrar tekrar gündeme getirmek doğru bir davranış değildir.

28. Ailelerinizin veya başkalarının yanında asla birbirinizi eleştirmeyin. İyi bir çift olmanın temel şartı, diğer kişileri birlikteliğinizin sınırları dışında tutmaktır.

29. Para hakkında konuşun. Öncelikle her ay bir bütçe planı yapın, ödemeleri ve muhtemel harcamaları birlikte belirleyin. Birlikte bütçe planı yapmak, ekonomik hedefinize daha çabuk ulaşmanızı sağlar..

30. Ruhsal ve bedensel sağlığınız konusunda konuşun. Yaşadığınız depresyonlar, bağımlı olduğunuz şeyler, sigara vb., konusunda mutlaka dürüst olun. Bu tür konuları en baştan konuşmayı deneyin. Çünkü bu konular daha sonra öğrenildiklerinde yıkıcı sonuçlar ortaya çıkabilir.