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Spor Uzun Mesafe Triatlon Avrupa Şampiyonası için Türkiye'ye tek kota
Spor

Uzun Mesafe Triatlon Avrupa Şampiyonası için Türkiye'ye tek kota

Yeniakit Publisher
2020-09-20 13:27:09 -
Uzun Mesafe Triatlon Avrupa Şampiyonası için Türkiye'ye tek kota


ANKARA (AA) - Almanya’nın Bavyera eyaletinin Roth kasabasında 4 Temmuz 2021'de gerçekleşecek ETU Challenge Uzun Mesafe Triatlon Avrupa Şampiyonası için Türkiye'ye tek kota verildiği belirtildi.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gelecek yıl düzenlenecek organizasyona katılmak isteyen sporcuların başvurusunu yarına kadar federasyona yapmaları gerekecek.

Federasyon tarafından 2019 yılında düzenlenen yarışlara katılan, uluslararası yarışlara katılım şartlarını taşıyan sporcular başvuruda bulunabilecek. Yarışa katılacak sporcu, Türkiye Triatlon Federasyonu Yaş Grupları Teknik Kurulu tarafından, 2019 yılı yarışma sonuçları dikkate alınarak belirlenecek.

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