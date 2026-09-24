Olay Lemina gelişmesi: Galatasaray’da Lemina şoku: Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

Çok fazla üzerinde durulmasa da Trabzonspor maçından önce Lemina'nın da hazır olacağı, Trabzon'a götürüleceği konuşuluyordu. Öyle ki Galatasaray'ın sağlık ekibi, Nijerya'ya "Osimhen, Trabzonspor maçına yetişir" dediği gibi Gabon'a da "Lemina, Trabzonspor maçına yetişir, milli takımda oynar" mesajı vermişti. Ancak Osimhen yetişmedi. Nijerya ile temas kurulmadı, raporlar gönderildi ve Osimhen gitmedi. Ancak Lemina'nın durumu daha da karmaşık; Lemina Gabon'a gitti. Fransız teknik direktör Sébastien Migné, Fas maçında olmasa bile en azından Nijer maçında sahada olmasını planlıyordu. Ancak yapılan tetkiklerde Lemina'nın durumunun daha ciddi olduğu, bir hafta sonra da sahalara dönmesinin imkânsız olduğu ortaya çıktı. Yerine de apar topar Clech Loufilou'yu çağırdı.