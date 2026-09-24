Olay Lemina gelişmesi: Galatasaray’da Lemina şoku: Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
Galatasaray Futbol takımını üzen bir gelişme daha yaşandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray Futbol takımını üzen bir gelişme daha yaşandı.
Mario Lemina, en azından 29 Eylül'de oynanacak Nijer maçına yetişeceği umuduyla Gabon Milli Takımı'na davet edildi… Ancak 34 yaşında olması ve yaşadığı sakatlığın tamamen geçmesi için 4 değil 6 haftaya gereksinim duyulması nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Yerine Clech Loufilou kadroya davet edildi.
Galatasaray'da hemen herkes Victor Osimhen'in durumunu merak ediyor... Camia, Nijeryalı golcünün ne zaman döneceğini, takımı ne zaman sahipleneceğini, gollerine ne zaman başlayacağını soruyor. Ancak Galatasaray'da bir sakat daha var... Mario Lemina.
Çok fazla üzerinde durulmasa da Trabzonspor maçından önce Lemina'nın da hazır olacağı, Trabzon'a götürüleceği konuşuluyordu. Öyle ki Galatasaray'ın sağlık ekibi, Nijerya'ya "Osimhen, Trabzonspor maçına yetişir" dediği gibi Gabon'a da "Lemina, Trabzonspor maçına yetişir, milli takımda oynar" mesajı vermişti. Ancak Osimhen yetişmedi. Nijerya ile temas kurulmadı, raporlar gönderildi ve Osimhen gitmedi. Ancak Lemina'nın durumu daha da karmaşık; Lemina Gabon'a gitti. Fransız teknik direktör Sébastien Migné, Fas maçında olmasa bile en azından Nijer maçında sahada olmasını planlıyordu. Ancak yapılan tetkiklerde Lemina'nın durumunun daha ciddi olduğu, bir hafta sonra da sahalara dönmesinin imkânsız olduğu ortaya çıktı. Yerine de apar topar Clech Loufilou'yu çağırdı.
6 Eylül'de yapılan resmi açıklamada, "Mario Lemina’nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edilmiştir" denilmişti. Lemina 34 yaşında olmasaydı belki de 29 Eylül'de sahada olurdu... Ancak yaşı nedeniyle adduktor grubunda meydana gelen ödem ve kanamanın emilip kasın tam esnekliğini kazanması daha fazla zaman alıyor.
Bu yüzden Lemina'yı 1-2 hafta erken sahaya sürüp kası tekrar yırtmak yerine, doku tam anlamıyla kaynayana kadar bekletilmesi tercih edildi. Sakatlığının iyileşmesinin 3-4 haftalık standart süresinin üst sınırına (6 haftaya) yaklaşması oldukça doğal.
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