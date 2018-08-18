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Uzun bir aradan sonra CHP'den sürpriz karar!

CHP uzun bir aradan sonra bugün düzenlenecek olan AK Parti 6. Olağan Kongresi'ne katılma kararı aldı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 11:29
Uzun bir aradan sonra CHP'den sürpriz karar!

AK Parti bugün başkent Ankara'da 6. Olağan Kongresi'ni gerçekleştiriyor. Kongreye Türkiye'den 16 siyasi parti davet edildi. CHP ise uzun bir aradan sonra AK Parti kongresine katılma kararı aldı. CHP’nin Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ile katılım göstermesi üzerine Hayati Yazıcı şu yorumda bulundu:

"Doğru bir yaklaşım… Siyasi partiler ülke yönetiminde yarışan rekabet içinde olan kurumlardır. Birbirinin hasmı, birbirinin düşmanı değillerdir. Önemli etkinliklere davet olduğu sürece bu katılım sağlanmalıdır, davet de olmalıdır. Bizim HDP’yi davet etmeyişimizin sebebini aziz milletimiz anlıyor diye düşünüyorum."

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 11:29
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  2. ak parti
  3. Hayati Yazıcı
  4. CHP
  5. ak parti kongre

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