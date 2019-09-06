Üzümün merkezinde festival zamanı

Menderes Efemçukuru Üzüm Festivali 8 Eylül Pazar günü Efemçukuru Kooperatif Alanında gerçekleşecek.

Menderes’in sembolü haline gelmiş tarım ürünlerinden biri olan Efemçukuru Alfons Üzümü’nün tanıtımına yönelik Menderes Belediyesi tarafından 8 Eylül Pazar günü Efemçukuru Kooperatif Alanında Menderes Efemçukuru Üzüm Festivali gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında kortej yürüyüşü, halk dansları gösterisi, en iyi üzüm yarışması, üzüm gözlü yarışması ve konserler düzenlenecek. Üzüm stantları ve organik ürün stantlarının da yer alacağı festival gün boyu sürecek.

İlçeye özgü ürünlerin tanıtımına önem verdiklerini belirten Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Alfons Üzümü ilçemizdeki önemli tarım ürünleri arasında yer almaktadır. Efemçukuru, Çatalca, Yeniköy ve Kuyucak mahallelerimizde çok özel üretim teknikleriyle geleneksel biçimde üretilmektedir. Festivalimizle, eşsiz bir lezzeti olan üzümümüzün tanıtımını sağlamayı amaçladık. Efemçukuru’nda Pazar günü gün boyu çeşitli etkinliklerle festivalimizi gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızı Alfons Üzümünün merkezinde gerçekleşecek festivalimize davet ediyoruz” dedi.