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Üzümün başkentinde bağlar göz verdi, üretici umutlu

Manisa’nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında uyanış başladı.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:17
Üzümün başkentinde bağlar göz verdi, üretici umutlu

Manisa’nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında uyanış başladı. Hava şartlarının iyi gitmesi bağlardaki bütün gözleri uyandırırken, üreticiler 20 Nisan’a kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmazsa rekoltenin bu sene çok daha iyi olacağını düşünüyor.


Manisa’nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında hareketlilik başladı. Yaprakların oluşmaya başladığı bağlarda uygun geçen kış şartları dolayısıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken Nisan ayının ortalarına kadar hava şartlarının iyi gitmesi halinde rekoltenin hem üreticinin hem de ülkenin yüzünü güldüreceği öğrenildi. Üzüm bağlarında incelemelerde bulunan Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, 15-20 Nisan’a kadar don tehlikesinin devam ettiğini ve tek dualarının don olmadan verimli bir yıl geçirmek olduğunu söyledi.



"Devletin müdahale alım kurumları mutlaka hazır olmalı"


Bağlarda güzel bir uyanış yaşandığını anlatan Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, "Manisamızın meşhur Sultaniye üzümünün bağları yavaş yavaş patladı. Bu zamana kadar yağmur, dolu, dondan etkilenmeden bugüne getirdik. Bugün de bağlarımız da güzel bir uyanış var, açılması oldukça güzel. Bundan sonra Nisan ayının 15-20’sine kadar don tehlikesi sürmekte bağlar için. İnşallah bu don tehlikesini yaşamayız. Hem çiftçimiz hem ülkemiz bu rekolte düşüklüğünden kaybetmez. Bundan sonra yapılacak iş çiftçimize düşüyor. Çiftçimiz bundan sonra bunun ilacını vermeli, hastalıklara karşı iyi bakması gerekiyor. Bu sene iyi bir sonuç alabileceğimizi düşünüyoruz. Rekolte bu sene biraz daha yüksek olabilir. Bunun yanında fiyatımız daha da önemli. Girdi maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte şu andaki üzüm fiyatları kurtarır şekilde ama harman zamanı dediğimiz hasat zamanı geldiği zaman burada üzümümüzü, Manisa çiftçisini çok eziyorlar. Birkaç tüccar alıcı kalıyor. Burada yoğun bir talep olunca fiyatlar otomatikman düşüyor. Bunun yanında devletin müdahale alım kurumları mutlaka hazır olmalı. Değerinden aşağıya düştüğü zaman müdahale alım kurumu derhal devreye girmeli" dedi.



"Fiyatlar umarız iyi olacak"


Üzümcünün yaşadığı sıkıntılardan da bahseden Altındağ, "Biz üreticimize ’Depola, üzümünü satma’ diyoruz ama vatandaşın da ihtiyacı var. Mutlaka satmak durumunda. Lisanslı depoculuğun üzerinde çalışılıyor. Bunlar da biran önce faaliyete geçirilirse bu çiftçimiz açısından daha da iyi olacak. Burada en büyük fonksiyon da TARİŞ. TARİŞ’in biran önce elden geçirilip faaliyete sokulması lazım. Manisa’da TARİŞ gibi bir birlik, bir tüccarın aldığı malın yarısını alamıyor. Bu çiftçimiz açısından büyük bir kayıp" şeklinde konuştu.


Fiyat beklentilerinin bu sene iyi olduğunun da altını çizen Altındağ şunları söyledi:


"İnşallah bu sene yağmursuz, dolusuz, donsuz, hastalıksız bir sezon geçirmelerini diliyorum. Fiyatlarda umarız bu döviz kurundan dolayı inşallah iyi olacak. Üreticinin gider maliyetleri yüzde 50’den yüzde 90’a, yüzde yüzlere varan yükselmeler var. Bunlar yükselir de bizim üzüm aynı yerinde kalırsa bu üreticinin zararına olur."

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:17
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