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Üzümoğlu, Kırsal Hizmetler Müdürü oldu

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne Yüksek Mühendisi Şafak Üzümoğlu atandı.

13 Haziran 2019 Perşembe 16:44
Üzümoğlu, Kırsal Hizmetler Müdürü oldu

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne Yüksek Mühendisi Şafak Üzümoğlu atandı.


İzmit Belediyesi’nde yaklaşık 1,5 yıldır vekaleten yürütülen Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne Ziraat Yüksek Mühendisi Şafak Üzümoğlu atandı. 1999 yılında Saraybahçe Belediyesi’nde teknik eleman olarak işe başlayan Üzümoğlu, 2005-2013 yılları arasında Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevinde bulunmuştu. Yaklaşık 6 yıldan beri Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nde ziraat yüksek mühendisi olarak görev yapan Şafak Üzümoğlu, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından müdürlük görevine getirildi.


Şafak Üzümoğlu kimdir?


1971 yılında İzmit’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmit’te yaptı. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını aynı üniversitede Doku Kültürü üzerine yaptı. 1999 yılında Saraybahçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde teknik eleman olarak işe başladı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:44
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