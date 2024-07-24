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Tarım ‘Üzümlerin Sultanı’nda ihracat yolculuğu başlıyor
Tarım

‘Üzümlerin Sultanı’nda ihracat yolculuğu başlıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-24 12:38:00 -
‘Üzümlerin Sultanı’nda ihracat yolculuğu başlıyor

Üzümlerin Sultanı olarak adlandırılan Sultani çekirdeksiz sofralık üzümün ihracat yolculuğu 25 Temmuz’da başlıyor. En çok Rusya, Ukrayna ve Polonya’nın talep gösterdiği üründen 100 milyon doların üzerinde döviz girdisi bekleniyor.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ticaret Bakanlığı’nca oluşturulan komisyonun, Manisa'daki bağlarda yapılan incelemeler sonucunda Sultani çekirdeksiz sofralık üzüm çeşidi için 25 Temmuz, Mevlâna (razaki) sofralık üzüm çeşidinde ise 7 Ağustos'tan itibaren ihracat izni verdiğini belirterek Manisa, Denizli ve İzmir'de 60 bin civarındaki üreticinin yaklaşık 1 milyon 100 bin dekar alanda coğrafi işaret tescili Sultani çekirdeksiz sofralık üzümde üreticilerin hasat için hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

Bu sezon rekoltenin geçen yıldan fazla olmasının beklendiğini de belirten Uçak, "Türkiye, 2023 yılında taze üzüm ihracatından 134,6 milyon dolar döviz kazandı. 2023 yılında 87 milyon dolar olan bu üründeki ihracatımızı 2024 yılında 100 milyon doların üzerine taşımayı hedefliyoruz" bilgisini verdi.

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