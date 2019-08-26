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"Üzüm salkımlı kadın yüzü" heykelini satmak isterken yakalandılar

Adana’da düzenlenen operasyonda ellerindeki üzüm salkımlı kadın yüzü heykelini satmak isteyen 2 kişi yakalandı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:29
"Üzüm salkımlı kadın yüzü" heykelini satmak isterken yakalandılar

Adana’da düzenlenen operasyonda ellerindeki üzüm salkımlı kadın yüzü heykelini satmak isteyen 2 kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yumurtalık ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucu 2 şahsın, ellerinde bulundurdukları ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kadın figürlü heykeli satmak amacıyla müşteri aradıkları bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi.


Operasyonda 2 şahıs ile birlikte tarihi eser niteliğinde olan 141 santim yüksekliğinde üzüm salkımlı ve üzüm yaprağı bezemeli kadın yüzü heykeli ele geçirildi.


Şahıslar gözaltına alındı. Ele geçirilen heykel cumhuriyet savcısının talimatı ile Adana Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:29
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